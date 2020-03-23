Журналістка з підозрою на коронавірус показала, що відбувається в українських лікарнях, які повинні приймати заражених
Українська журналістка Ганна Стешенко вранці 23 березня потрапила в Олександрівську лікарню в Києві з підозрою на коронавірус. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Фейсбук вона наочно показала, як лікарня готова до прийому пацієнтів з вірусом. За словами журналістки, пацієнтів привозять на "швидких", які потім ретельно дезінфікують, а потім ізолюють в окремі бокси.
Ганні зробили рентген і взяли загальний аналіз крові, однак з самим ПЛР тестом, який і може підтвердити зараження, не поспішали.
«На годиннику майже 21-00. Госпіталізована я була вранці. Але досі не взяли головного аналізу - мазок ПЛР, щоб відправити його в лабораторію. Давайте прикинемо. Завтра, припустимо, беруть. Два-три дня - лабораторія. І жодного противірусного лікування всі ці дні. Корона за цей час успішно потрапляє в легені і у вас вже пневмонія», - поділилася журналістка своїми побоюваннями в одному з постів.
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Втім, після цього мазок у неї все ж зробили.
«Після скандалу і вашої допомоги мазок таки взяли. Перший тест ПЛР буде готовий, можливо, завтра ввечері. Питання. Чому не брати мазок відразу при вступі? А не чекати цілий день? Повторю! Експрес тести не працюють!», - написала Стешенко.
Журналістка також поділилася лякаючою розповіддю медсестри, яка проводжала її до палати. Жінка зізналася, що її сестра теж лікар і працює в Італії.
«Вчора дзвонила мені і криком кричала: «звільняйся, біжи! У нас лікарі не витримують. Вчора колега повісилася. Ми тижнями не виходимо з лікарень». А що ж чекає нас?», - передала журналістка слова жінки.
Вона також показала, як виглядає її палата і коридори лікарні.
Зазначимо, що підозра на коронавірус у Ганни з'явилося через контакт з депутатами у Верховній Раді 17 березня. Нагадаємо, що вірус виявили вже у кількох нардепів.
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