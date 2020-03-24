З'явилися перші гіпотези про те, що буде з українськими чиновниками

Під час коронавіруса чиновники і бізнесмени опинилися в такому ж положенні, що і звичайні українці

Як повідомляє Politeka.net київський бізнесмен Олексій Давиденко розповів на своїй особистій сторінці Facebook, що район Конча-Заспи в Києві приречений через коронавірус, а його жителі чиновники і олігархи опинилися безсилими перед пандемією.

"Конча Заспа приречена вперше за багато років на власній шкурі випробувати державну українську медицину. Всі депутати, міністри, політики та олігархи запасаються захистом, всі просять розповісти про тести, всі наперед шукають контакти в лікарнях. Кожен день йдуть повідомлення про ВІП хворих коронавірусом серед депутатів, колишніх чиновників і всяких впливових людей з оточення олігархів", - написав Давиденко.

За його словами, зараз у ВІП хворих є лише один варіант - це лікуватися в Олександрівській лікарні, але після клінік Ізраїлю, Німеччини та Австрії для чиновників таке положення досить незвичне.

"Настав час, коли всі ті, хто будував і одночасно обкрадав цю прекрасну країну останні 25 років, раптом усвідомили, що все йде не за планом. До Відня на консультацію до лікаря не полетиш. В реанімацію в Мюнхені чартер не пустять. А в приватних українських лікарнях інфекційних відділень для ВІП короновірусних немає", - зауважив бізнесмен.

Він зазначив, що тепер чиновникам нікуди діватися, тепер доведеться лікуватися в тих реаліях, які бачать в наших лікарнях мільйони українців.

"Збулася мрія мільйонів українців. Рятувати від вірусу Віпів будуть в обшарпаних палатах, смердючих туалетах, без протоколів лікування, без достатньої кількості обладнання, без ресторанного харчування та змінної постільної білизни. Рятувати їм життя будуть люди, у яких місячна зарплата як один похід на обід в ресторан", - написав Давиденко.

Також бізнесмен написав, що Віпи подивилися на своїх знайомих, які вже зараз лежать масово з пневмонією по своїх домівках і раптом усвідомили, що біда за дверима, а бігти від неї нікуди - тільки в звичайну державну інфекційну.

"З грошима, лімузинами, охоронцями і особистими літаками, багато з них відчують на власній шкурі, що таке безкоштовне загальнодержавне медичне обслуговування", - підсумував Олексій Давиденко.

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