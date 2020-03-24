Лікар з Іспанії Хосе Мануель Фернандес Гарсіа розповів, які продукти допоможуть протистояти коронавирусу

Слова медика призводить РБК.

Фахівець стверджує, що вживання великої кількості фруктів, овочів і зелені посилить імунітет для подальшої боротьби з вірусом. Крім того, цільнозернові і неочищені (нерафіновані) продукти входять у список рекомендованих.

Лікар рекомендує включити в свій раціон рибу, м'ясо і бобові. Також посиленню імунітету посприяють молочні продукти.

Базовим продуктом повинно стати оливкова олія. На ньому можна смажити, а також заправляти салати. На десерт - найкраще сухофрукти, а не звичні нам солодкі напої та випічка.

Лікар не рекомендує вживати перероблене м'ясо і знизити кількість солі та цукру в стравах.

Раніше китайський вірусолог заявив, що процес боротьби з коронавірусів в Україні може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Як повідомляла Politeka, українці будуть платити комуналку по-новому під час карантину: як зміняться платіжки

Також Politeka писала, що Київ піднявся в рейтингу найдорожчих міст світу: "потіснив Москви і..."