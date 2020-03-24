Лікар з Іспанії Хосе Мануель Фернандес Гарсіа розповів, які продукти допоможуть протистояти коронавирусу
Слова медика призводить РБК.
Фахівець стверджує, що вживання великої кількості фруктів, овочів і зелені посилить імунітет для подальшої боротьби з вірусом. Крім того, цільнозернові і неочищені (нерафіновані) продукти входять у список рекомендованих.
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Лікар рекомендує включити в свій раціон рибу, м'ясо і бобові. Також посиленню імунітету посприяють молочні продукти.
Базовим продуктом повинно стати оливкова олія. На ньому можна смажити, а також заправляти салати. На десерт - найкраще сухофрукти, а не звичні нам солодкі напої та випічка.
Лікар не рекомендує вживати перероблене м'ясо і знизити кількість солі та цукру в стравах.
Раніше китайський вірусолог заявив, що процес боротьби з коронавірусів в Україні може зайняти близько двох років.
"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.
Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.
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