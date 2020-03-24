На головних трасах під Києвом з'явилася бронетехніка. На тлі карантину у зв'язку з коронавірусом українську столицю можуть закрити для в'їзду і виїзду

Броньовану техніку помітили на в'їздах у столицю у вівторок, 24 березня. Відповідні кадри з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews. Повідомляється, що вони були зроблені в Броварах і на Житомирській трасі.

Блокпости на в'їздах у столицю з'явилися ще 20 березня. На них цілодобово чергують поліцейські і бійці Нацгвардії. Вони контролюють, чи дотримуються ті, хто в'їжджають в Київ, карантинних заходів, а також перевіряють у людей температуру. Людей з підвищеною температурою відправляють до лікарні.

При цьому раніше стало відомо, що в рамках посилення карантинних заходів Київ готуються закрити на в'їзд і виїзд. Крім того, влада столиці готова максимально обмежувати пересування по місту. Введення додаткових жорстких заходів буде залежати від швидкості поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що пересування між містами України вже обмежено. Крім того, у столиці закрили всі магазини, окрім продуктових і господарських. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

Також ми писали, що в Києві активізувалися шахраї, які наживаються на киянах під час карантину.

У Києві активізувалися шахраї, які під виглядом противірусної обробки грабують киявлян, які відкрили їм двері.

«Алгоритм простий – відкривають вхідні двері, газовим балончиком задувають в обличчя і грабують. Не знаю наскільки правдива інформація, але краще підстрахуватися», – зазначив киянин в мережі.

Він додав, що по квартирах також ходять сумнівні "соціальні працівники.

«Попередьте своїх і не вірте солодким обіцянкам - безкоштовний сир тільки в мишоловці», – резюмував Дубовик.

Нагадаємо, більше 200 тисяч хворих коронавірусом в Україні, МОЗ вразили новими цифрами: як врятуватися.

Як повідомляла Politeka, карантин у Києві: столицю можуть закрити на в'їзд і виїзд, з'явилися подробиці.

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