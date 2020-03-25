Погода в Україні 25 березня обрадує практично всіх українців, територію країни накриє потепління

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Так, опадів не буде. Замість цього небо затягне хмарами. На західній Україні стовпчик термометра вдень покаже 4-7 градусів тепла. Вночі похолодає до -3-7 морозу.

Схожою ситуація буде і на півночі України. Там вдень буде близько 5-7 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до невеликих «мінусів»: від 3 до 5 нижче нуля.

Центральні області також накриє невелике потепління. Там очікується 5-8 тепла. А от вночі буде мороз до -3-7 за Цельсієм.

Ще тепліше буде на півдні. Там очікується від 5 до 9 тепла. А от вночі навпаки: від 0 до -5 морозу.

На сході країни очікуються 5-8 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до -5 нижче нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність, яку буде супроводжувати 5-8 градусів тепла. А от уночі очікується похолодання до -4-6 нижче нуля.

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