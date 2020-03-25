Погода в Україні 25 березня обрадує практично всіх українців, територію країни накриє потепління
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Так, опадів не буде. Замість цього небо затягне хмарами. На західній Україні стовпчик термометра вдень покаже 4-7 градусів тепла. Вночі похолодає до -3-7 морозу.
Схожою ситуація буде і на півночі України. Там вдень буде близько 5-7 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до невеликих «мінусів»: від 3 до 5 нижче нуля.
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Центральні області також накриє невелике потепління. Там очікується 5-8 тепла. А от вночі буде мороз до -3-7 за Цельсієм.
Ще тепліше буде на півдні. Там очікується від 5 до 9 тепла. А от вночі навпаки: від 0 до -5 морозу.
На сході країни очікуються 5-8 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до -5 нижче нуля.
У Києві та області синоптики прогнозують хмарність, яку буде супроводжувати 5-8 градусів тепла. А от уночі очікується похолодання до -4-6 нижче нуля.
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