Про реальну картину з коронавірусом в ОРДЛО говорять тільки в соцмережах

Поки окупаційна влада ОРДЛО заперечує поширення коронавіруса на території Донецької і Луганської областей, підконтрольних бойовикам, ув мережі кричать про зворотне

Так, в Twitter користувач під ніком Tot kto vse znaet, опублікував скрін оголошення в кольорах «ДНР» у місцевих пабликах.

У ньому повідомляється, що в Макіївці міська лікарня №2 переповнена хворими з діагнозом «атипова пневмонія». При цьому обладнання і лікарів катастрофічно не вистачає.

Люди просять «врятувати Макіївку» всім світом.

«Путін прийди! Путін спаси!», «Тільки через гасло «Слава Україні!» Тільки через вибачення на колінах перед нашими військовими і загиблими! А значить - чао! В Рашку!», «Да ладно нити. Ви молода республіка, незалежне державне утворення, як не соромно скиглити і просити допомогу? Особливо у тих, кого ви зрадили. А в РФ клянчити допомогу – це взагалі жалюгідне видовище», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що ситуація з поширенням хвороби на території «Л/ДНР» набирає загрозливих масштабів і виходить з-під контролю. Співробітники «міністерства охорони здоров'я республіки» нарікають, що навіть 38 російських лікарів-вірусологів та інфекціоністів безсилі перед коронавірусом і з останніх сил намагаються хоча б приховувати від громадськості реальну картину.

Лікарі не можуть підтвердити або спростувати небезпечний діагноз, оскільки тестів на коронавірус немає. Задовольняються тестами на туберкульоз і грип, 70% з яких дають негативний результат. Медики вважають, що це побічно вказує на короновірус.

Крім тестів, у лікарнях на окупованих територіях немає захисних костюмів, засобів дезінфекції, медичних препаратів, а також апаратів ШВЛ. Медсестри перед страхом зараження масово звільняються, що спровокувало гостру нестачу персоналу для боротьби з хворобою.

Ще гірша ситуація на фронті. Після термінового огляду бойовиків з 1 Армійського корпусу, в тому числі і на передовій, виявлені хворі з ознаками коронавіруса, туберкульозу і грипу.

Нагадаємо, окупанти кинули жителів Донбасу в саме пекло коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, росіянин у ватнику налякав коронавірус .