Подорожчання продуктів в Одесі проявляється нерівномірно, адже частина товарів демонструє стабілізацію, однак більшість категорій все ж рухається вгору.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксують аналітики роздрібного ринку на тлі зміни вартості м’ясних, молочних і рибних товарів у червні 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Серед найпомітніших коливань — курятина. Стегно «Наша Ряба» в середньому коштує 168,79 грн за кілограм. У різних мережах розбіг значний: від 109 грн у Novus до 232 грн в Auchan, тоді як Metro тримає рівень 165,36 грн. Порівняно з травнем, коли середній показник становив 173,17 грн, зафіксовано зниження, однак денні коливання залишаються суттєвими.

У сегменті молочної продукції вершки «Простонаше» 10% (200 мл) утримуються біля позначки 40,14 грн. У Megamarket їх продають за 42 грн, у Metro — 39,42 грн, у Novus — 38,99 грн. Місячна динаміка показує невелике підвищення відносно травневого рівня 38,37 грн, що свідчить про поступове вирівнювання попиту.

Окремо відзначається ринок риби. Живий короп у травні коштує близько 265 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше середній рівень становив 249,23 грн. Це один із найбільших стрибків у категорії, який пов’язують із сезонним попитом.

Не залишилися осторонь і бакалійні позиції. Варена ковбаса «Алан лікарська» тримається на рівні 486,13 грн за кілограм у середньому. У магазинах діапазон коливається від 420,12 грн до 547 грн. Для порівняння, у травні середній показник був 477,57 грн, що демонструє поступове зростання.

Житній хліб Riga «Бородинівський» (300 г) також додав у вартості: нині середній показник становить 55,65 грн проти 52,36 грн у попередньому місяці. Найдоступніша пропозиція зафіксована в Auchan — 53,80 грн, найдорожча — 57,50 грн у Megamarket.

У категорії овочевих консервів ікра з кабачків «Верес» (500 г) коштує в середньому 89,65 грн. У травні цей показник був 86,95 грн, що підтверджує поступову інфляційну тенденцію в сегменті.

Таким чином, подорожчання продуктів в Одесі проявляється нерівномірно: частина товарів демонструє стабілізацію, однак більшість категорій все ж рухається вгору під впливом логістики, сезонності та ринкових коливань.

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