Найближчим часом українцям можуть заборонити вільно переміщатися вулицями своїх міст

Як повідомляє Телеграм-канал «Жінка з косою» з посиланням на своє джерело, український уряд розглядає можливість посилення карантинних заходів в країні. Зокрема, розглядається можливість ввести заборону на вільне переміщення вулицями міста або використання свого автомобіля.

«Це буде можливо тільки за дозволом, тобто будуть знову видавати перепустки. Буде градація пропусків, тимчасові і постійні», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, найближчим часом в Україні закриють останні МАФи, лотки і кав'ярні на винос, що стане серйозним ударом по малому бізнесу. В країні закриють все крім продуктових магазинів, які також будуть працювати обмежений час, як і банки. Також вночі будуть працювати «чергові магазини і аптеки по місту».

Підкреслюється, що зараз влада зосередиться на тому, щоб максимально скоротити контакти українців один з одним. Вулиці буде патрулювати поліція, військові і Нацгвардія.

Також повідомляється, що в Києві силовики наполягають на тому, що комендантська година допоможе запобігти мародерству. Однак, в Офісі президента поки не підтримують такі жорсткі заходи.

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