В Україні частково скасували карантиннові правила торкнуться не всіх

Про це повідомив в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Справа в тому, що Кабінет міністрів України дозволив продовжити діяльність в умовах карантину сільськогосподарським підприємствам, ветеринарним клінікам і зоомагазинах.

Наголошується, що карантинні обмеження не будуть діяти для педприяти, які важливі з точки зору забезпечення продовольчої, економічної, стабільності держави (підприємств харчової промисловості тощо), а також для зниження ризиків та загрози поширення інфекційних хвороб серед с/г тварин.

Також обмеження не поширюватимуться на нерегулярні перевезення пасажирів орендованим автотранспортом на підприємства. Дозволено перевозити не більше 10 пасажирів в салоні в громадському транспорті, при цьому повинен дотримуватися масковий режим.

"Знімаються обмеження на пасажирські перевезення, які здійснюються з метою забезпечення суб'єктами господарювання власних виробничих потреб (за умови забезпечення водіїв та пасажирів на час таких перевезень, а також за умови дотримання відповідних)", – написав він.

Таким чином, заборона на діяльність під час карантину не поширюється на:

оптову торгівлю харчовими продуктами;

продаж насіння і садивного матеріалу;

продаж пестицидів, добрив, агрохімікатів;

продаж кормів для тварин;

діяльність медичної і ветеринарної практики;

продаж ветеринарних препаратів.

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