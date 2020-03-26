В Україні частково скасували карантиннові правила торкнуться не всіх
Про це повідомив в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.
Справа в тому, що Кабінет міністрів України дозволив продовжити діяльність в умовах карантину сільськогосподарським підприємствам, ветеринарним клінікам і зоомагазинах.
Наголошується, що карантинні обмеження не будуть діяти для педприяти, які важливі з точки зору забезпечення продовольчої, економічної, стабільності держави (підприємств харчової промисловості тощо), а також для зниження ризиків та загрози поширення інфекційних хвороб серед с/г тварин.
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Також обмеження не поширюватимуться на нерегулярні перевезення пасажирів орендованим автотранспортом на підприємства. Дозволено перевозити не більше 10 пасажирів в салоні в громадському транспорті, при цьому повинен дотримуватися масковий режим.
"Знімаються обмеження на пасажирські перевезення, які здійснюються з метою забезпечення суб'єктами господарювання власних виробничих потреб (за умови забезпечення водіїв та пасажирів на час таких перевезень, а також за умови дотримання відповідних)", – написав він.
Таким чином, заборона на діяльність під час карантину не поширюється на:
оптову торгівлю харчовими продуктами;
продаж насіння і садивного матеріалу;
продаж пестицидів, добрив, агрохімікатів;
продаж кормів для тварин;
діяльність медичної і ветеринарної практики;
продаж ветеринарних препаратів.
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