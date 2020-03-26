В Україну повертається повноцінна весна з теплом і сухою погодою

Про це популярний синоптик Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці в Фейсбук, передає Рoliteka.net. За її словами, в п'ятницю, 27 березня, в Україні буде тепло і сухо. Правда, вночі в деяких регіонах може бути невелика мінусова температура.

Згідно з прогнозом, у п'ятницю стовпчики термометрів прогріються до 10-16 градусів тепла. Завдяки антициклону Юргену в Україні в найближчі дні не буде дощів. У п'ятницю по всій території країни буде сухо і сонячно.

Вітер, за словами Діденко, буде помірним, а в південних і східних регіонах може рвонути до штормового.

У Києві 27 березня очікується суха сонячна погода. Вночі температура повітря буде близько нуля, а вдень у столиці значно потеплішає. Повітря прогріється до 14 градусів.

Діденко додала, що тепла погода поки ще оманлива, тому не варто поспішати роздягатися, адже вночі температура ще досить низька. Вона радить тим, хто змушений покидати будинок під час карантину, поберегти себе і взяти з собою шарфик і тонку шапку.

На вихідних, за словами синоптика, буде тепло. Очікується 10-17 градусів тепла. Буде сухо. Втім, радіти українцям доведеться недовго, так як 30-31 березня в Україну знову прийде похолодання.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували аномальну температуру: такого не було з минулого століття.

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