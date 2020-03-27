Погода в Україні 27 березня кардинально зміниться, про недавні холоди залишаться тільки спогади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній частині країни очікується потепління до 11-17 градусів вище нуля. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами. Уночі очікується похолодання до 0-3 морозу.

Українцям на півночі країни варто очікувати трохи інший погоди – там повітря прогріється лише до 14 тепла, хоча також буде хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже від 1 тепла до 2 морозу.

А ось в центральних областях місцями очікується до +16. Зокрема, у Закарпатській області. На решті частині регіону буде 11-14 за Цельсієм. Вночі на вулиці буде від 3 тепла до 2 морозу.

Також тепло накриє і жителів півдня країни. Вдень, хоча буде хмарно, повітря прогріється до 13-16 тепла. Вночі також буде невеликий «плюс» - від 1 до 4 градусів.

На сході України очікується 13-16 градусів. А от вночі похолодає до -2 морозу. Дощів не передбачається.

Мешканцям Києва та області синоптики прогнозують хмарність з швидкоплинними проясненнями. Стовпчик термометра вдень покаже 12-14 тепла, а вночі від 1 вище нуля до -3 морозу.

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