Під час карантину з-за коронавіруса в Україні медичні маски стали найбільш дефіцитним товаром. Ми розповімо вам, які маски можна купити, за скільки і чи потрібні вони взагалі.

Ще на початку березня 2020 року одноразові медичні маски дешево продавалися в усіх аптеках країни, навіть у Києві ціна становила одну гривню за штуку. З початком епідемії товар швидко розкупили, адже коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом. В один момент Україна опинилася без важливого засобу – практично в кожній аптеці з'явився напис: “Масок немає”.

З 12 березня для захисту від коронавіруса прийняті суворі заходи: без маски для обличчя дуже часто відмовляються пускати в магазини, транспорт і навіть аптеки. Купити захист для дорослого або дитини зараз дуже важко, але вихід є: багато українців почали робити захисні засоби своїми руками і продавати їх на інтернет-ресурсах.

Де купити маску під час карантину

Насамперед потрібно зазначити, що українське законодавство забороняє продаж медичних засобів без ліцензії, у зв'язку з цим багато ресурсів “банять” подібні пропозиції. Зате в мережі повно оголошень про продаж “не медичних масок”, які подають, як товари для краси і господарський інвентар, наприклад, захист від пилу.

У Києві продають маски з бавовни і льону за 25 гривень при замовленні від 10 штук. Автор пише, що виріб “для ефективного використання вимагає додаткової обробки антисептиком”.

Ось одне з оголошень з Харкова. Автор пише, що маска тришарова і зроблена своїми руками за допомогою ультразвукового зварювання. Нібито, її щільність вище, ніж у хірургічній. Ціна становить 15 гривень за одну маску, при цьому мінімальний розмір замовлення – 100 штук.

Ми знайшли оголошення про продаж масок в Києві – по 22 гривні за штуку. Мінімальна кількість не вказана, як і матеріал. Зазначається лише, що маски двошарові.

У Дніпрі маски продають набагато дешевше – по 12 гривень. Згідно з оголошенням, тришарові одноразові засоби захисту шиють щодня фабричним способом.

У продажу є і багаторазові маски, які коштують набагато дорожче. Так звані “Пітта” виготовляють з тканини. За запевненням продавців, така чорна маска підходить дорослим і дітям завдяки своїй еластичності, при цьому її можна прати.

У шапці оголошення зазначається: засіб не медичний, але зображеннями автори натякають, ніби він захищає від коронавірусу. Вартість такого виробу – 77 гривень.

На іншому ресурсі ми знайшли таку ж маску, яку продають майже в три рази дорожче – за 199 гривень. І це вже зі знижкою, без неї вартість досягає 263 гривень.

Карантин – карантином, а люди хочуть виглядати красиво. Попит породжує пропозицію – і в мережі з'явилися маски з малюнком. Одне з оголошень пропонує тришарову модель з бязі з флізеліновій мембраною за 99 гривень. На картинці видно яскраво-жовту тканину в білий горошок. Автор запевняє, що маску можна прати і прасувати для повторного використання.

Маски можна придбати також у великих інтернет-магазинах. Тут набагато більше варіантів для тих, хто хоче собі захист з малюнками. Наприклад, ось такі трикотажні багаторазові маски продаються по 78 гривень за штуку.

Є варіанти з бавовни з поліуретаном, прикрашені яскравими малюнками за 129 гривень. Варто відзначити, що в обох випадках маски більше декоративні і практично не захищають дихальні шляхи.

В Інтернеті продаються респіраторні маски, які люди по всьому світу активно використовують в умовах дефіциту медичних. Коштують вони відносно недорого, наприклад, в оголошенні нижче – 55 гривень за штуку. Респіраторна маска не гарантує надійного захисту від вірусів, але це краще, ніж повністю відкриті дихальні шляхи.

Які маски продаються для дітей

З 12 березня на карантин закрили всі українські школи і дитячі садки. Дітям рекомендували сидіти в ізоляції і вчитися дистанційно. Але бувають ситуації, коли дитину потрібно вивести на вулицю, тому в продажу з'явилися захисні маски спеціально для дітей.

В інтернет-магазинах досить вузький асортимент саме дитячих масок для обличчя. Медичних поки немає, зате є “захисні” з малюнками, наприклад, з посмішками. На оголошення нижче наводимо багаторазову модель з фільтром (з клапаном), який замінюється. Коштує вона 129 гривень.

У зв'язку з карантином з'явилися в продажу дитячі маски кустарного виробництва. Один з авторів продає в мережі засіб захисту з бавовни та віскози по 70 гривень за штуку в роздріб і оптом. Відзначається, що маски шиє сімейне ательє, їх можна прати і надягати багаторазово.

Вище згадувалися маски типу “Пітта” – для дітей в Україні виготовляють такі ж, але трохи менші, є і кольорові варіанти. В шапці оголошення стоїть ціна в 50 гривень, але в описі вказано, що це за оптове замовлення від двох тисяч виробів і більше. У роздріб дитяча маска продається за 80 гривень.

Захистить маска від коронавіруса

Під час пандемії багато сперечаються про те, чи допомагає маска не заразитися Covid-19. Відразу варто відзначити, що головне завдання медичної маски – не пропускати інфекцію назовні, а не всередину. Частинки, які передаються повітряно-крапельним шляхом, видихаються носієм і “застряють” в захисній мембрані, не потрапляючи на оточуючих.

Це особливо важливо у випадку з коронавірусом, адже у хвороби великий інкубаційний період. Людина може довго ходити без явних симптомів і не знати, що заражена Covid-19. При цьому вона буде поширювати вірус серед інших людей. Чим більше людей носять маски – тим менше ризик зараження.

Медики прийшли до висновку, що коронавірус не так добре передається повітряно-крапельним шляхом, як через брудні руки. Мікроорганізми здатні добу жити на запиленій поверхні, чекаючи, коли хтось їх підбере. Тому важливо регулярно мити підлоги і протирати пил, а також мити руки з милом або користуватися антисептиком.

Не завжди є можливість продезінфікувати руки, особливо на вулиці. Кожна людина регулярно доторкається до свого обличчя, роблячи це мимоволі, а з брудних рук віруси здатні перекочувати в рот, ніс або очі, щоб потім викликати захворювання. Закривши маскою дихальні шляхи, можна знизити ризик зараження, адже пальці знайдуть не відкриту шкіру, а захисний бар'єр. Тому не тільки медичний, але і косметичний варіант маски може принести користь і вберегти від коронавірусу.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, медичні маски від коронавіруса: як зробити і правильно використовувати.

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