Українців попередили про холод арктичного походження, який насувається на країну

Про це у своєму Facebook повідомила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона зазначила, що похолодання слід очікувати вже з понеділка.

"Спочатку - на західні та північні області, а з 31-го березня обвалиться температура повітря у більшості областей України. Вночі впаде до 0-4 градусів морозу, місцями до -3-6 градусів, вдень до 0-6 градусів тепла. У Карпатах - на кілька градусів нижче плюс періодичний сніг", - попередила Діденко.

Разом з тим, синоптик зазначила, що у суботу та неділю у більшості українських регіонів буде тепло.

"28-29 березня Україну огорне тепла повітряна маса, протягом дня +11+17 градусів. Серйозні опади малоймовірні, буде багато сонця, проте завтра в районі Карпат, а в неділю на Заході та місцями на Півдні є ймовірність невеликих дощів", - додала вона.

Що стосується погоди у столиці, то на вихідних мешканці Києва можуть забути про теплі речі.

"У Києві субота та неділя очікуються із сухою погодою, хіба побільшає хмар, повітря розігріється до +13+16 градусів. Проте вже в понеділок температура повітря у столиці знизиться до +6, +7 градусів, у вівторок, 31-го березня, похолодає вночі до -2 градусів, а вдень буде всього +4 градуси. Відновлення теплішої погоди очікується з 2-го квітня, з наступного четверга", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.

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Так, на західній частині країни очікується потепління до 11-17 градусів вище нуля. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами. Уночі очікується похолодання до 0-3 морозу.

Українцям на півночі країни варто очікувати трохи інший погоди – там повітря прогріється лише до 14 тепла, хоча також буде хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже від 1 тепла до 2 морозу.

В в центральних областях місцями очікується до +16, на півдні повітря прогріється до 13-16 тепла, а на сході - до +16 градусів.

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