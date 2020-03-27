Це будуть не ті, кого народ наділив повноваженнями

Україна, що занурюється в пучину хаосу і кризи, все ще має шанс на порятунок, і люди, які витягнуть її з безодні, – не в кабінетах влади

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політтехнолог Михайло Подоляк, передає Politeka.

Нова Україна з'явиться всупереч державі, в якій зараз у владі «запійні мародери» і «талановиті менеджери».

«Вони вже встигли розпродати багато із засобів захисту і включили традиційний «режим дурня», перетворюючи магазини в центри спекуляції. Але держави (як ефективного регулятора) давно немає у нас. І ми це прекрасно знаємо», – підкреслює Подоляк.

Країною керує група людей, які, на думку політтехнолога, «з розуму сходять від особистого страху».

«Вона (держава) все ще дригає лапками, намагаючись відстояти своє монопольне право брати з нас гроші за не/надані послуги. Вона вперто робить вигляд, що стрімко наростаючі витрати має нести тільки суспільство, а держава (група спритних) має залишитися при своїх ніштяках. Вона розгублено і раз за разом приймає разюче безглузді рішення. Вона завжди запізнюється і тому навмисно наскирдовує нам все нові і нові складності», – констатує автор.

Незважаючи на все це, Подоляк вірить в Україну:

«Тому що як тільки вона впаде на коліна з вини своїх vip-нездар і зануриться в найжахливіший криза тут же блискавично у неї виростуть .. справжні крила і утворюються численні горизонтальні зв'язки. Рятівні, організаційні, розподільні, управлінські крила. Сотні, тисячі волонтерів, - ці безликі, невідомі герої, які добровільно і професійно натягнуть на себе функції держави, - обов'язково витягнуть країну з самого дна. У будь-якому випадку витягнуть. Всупереч всім цим жлобам, мародерчикам й інфантилам)».

Вони будуть віддавати останнє, днювати і ночувати на роботах, не будуть пасувати перед викликами і прийматимуть рішення, братимуть на себе відповідальність, ставатимуть лідерами.

І це – не порожні надії.

«Якщо подивитися по сторонах і відключити поки ще непотрібний шум держави, який звучить, то можна почути зовсім інші звуки. Звуки того, як на місцях з'являються лідери. Як лікарі публікують свої особисті телефони і цілодобово надають допомогу. Як вулицями тінями добрих самаритян снують ті, хто розвозить дійсно важливих людей до місць їх роботи і хто розносить їжу тим, хто нібито приречений... Рішення в будь-якому випадку будуть. Люди, які візьмуть на себе відповідальність, теж. Час такий. Час справжньої України. Знову...», – резюмував Михайло.

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