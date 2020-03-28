Вихідні ще потішать українців теплою весняною погодою до +18, однак вже з понеділка в Україну прийде похолодання
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє відомий український синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.
За її інформацією, сьогодні і завтра температура в більшості областей становитиме +12 +18, без опадів. Лише в західних областях можливі дощі у неділю.
Проте вже у понеділок дощ перетвориться на мокрий сніг.
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Південь і схід ще утримають теплу погоду, але вже з вівторка в більшості областей очікується нічний мороз, а вдень температура повітря прогріється лише до двох-шести градусів тепла.
Тепліше в неділю очікується лише в Криму, на Запоріжжі та Донецької області.
У Києві в неділю очікується тепла суха погода, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів вище нуля.
У понеділок в столиці похолодає до +7 +9. У вівторок очікуються нічні заморозки. Вдень температура повітря буде на рівні +2 +4.
Потепління прийде в Україну в другій половині тижня, пише Діденко.
«Радіємо, що опалення ще не вимкнули, похолодання ігноруємо шкарпетками і страшними товстими домашніми брюками з флісу, а чергове потепління, може, нарешті урізноманітнює нашу самоізоляцію виносом квітів на балкон», – жартує синоптик.
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Експерти радять добре висипатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування стосунків.
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