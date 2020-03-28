Вихідні ще потішать українців теплою весняною погодою до +18, однак вже з понеділка в Україну прийде похолодання

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє відомий український синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.

За її інформацією, сьогодні і завтра температура в більшості областей становитиме +12 +18, без опадів. Лише в західних областях можливі дощі у неділю.

Проте вже у понеділок дощ перетвориться на мокрий сніг.

Південь і схід ще утримають теплу погоду, але вже з вівторка в більшості областей очікується нічний мороз, а вдень температура повітря прогріється лише до двох-шести градусів тепла.

Тепліше в неділю очікується лише в Криму, на Запоріжжі та Донецької області.

У Києві в неділю очікується тепла суха погода, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів вище нуля.

У понеділок в столиці похолодає до +7 +9. У вівторок очікуються нічні заморозки. Вдень температура повітря буде на рівні +2 +4.

Потепління прийде в Україну в другій половині тижня, пише Діденко.

«Радіємо, що опалення ще не вимкнули, похолодання ігноруємо шкарпетками і страшними товстими домашніми брюками з флісу, а чергове потепління, може, нарешті урізноманітнює нашу самоізоляцію виносом квітів на балкон», – жартує синоптик.

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