В Україні відзначають світле свято – Вербну неділю 2020, який також іменують Входженням Господа в Єрусалим. Дізнайтеся обряди, ворожіння, прикмети, що пророкують долю і закликають в дім велике щастя.

Вербна неділя настає якраз за тиждень до одного з найголовніших християнських свят – Великодня. Православний календар показує, що останній у 2020 році наступає 19 квітня, а у католиків буде 12 квітня. Відповідно, православні християни відзначають Вербну неділю 12 квітня, а католики – 5 числа.

Значення і назва свята в Україні

Офіційно свято називають Входження Господа в Єрусалим. Історія, звідки з'явилося свято, описана у Святому письмі: Ісус Христос прибув у місто на ослику, а місцеві жителі вийшли зустрічати його, як Царя: з гілками пальми і криками “Осанна!”. Ця подія стала початком випробувань Сина Божого, які закінчилися розп'яттям на Голгофі і воскресінням Великдень. Прибуття Христа в Єрусалим означає, що він сам, по своїй волі, пішов на жорстокі муки заради порятунку людства.

Коли Володимир Великий хрестив Київську Русь, місцеві християни теж почали відзначати свято. Разом з культурною спадщиною він перейшов і Україні. Ось тільки пальми в наших широтах не ростуть, тому слов'янам довелося шукати альтернативу. Замість пальмових гілок вони звернули увагу на вербу, яка завжди цвіла однією з перших, щедро випускала пагони і красиві пухнасті нирки, в звані в народі “котиками”. Ось чому неділя називається Вербною. Пізніше верба стала одним із символів України.

Традиції та обряди Вербної неділі

Ключовим елементом у найцікавіших обрядах стала вище згадана верба, адже їй приписують цілющі й навіть чудотворні властивості. Гілочки зрізають тільки зі здорових дерев, при цьому заборонено зрізати пагони біля дупла – це вважається поганим знаком. Заборонено також заготовляти гілочки, якщо поруч з вербою є кладовище.

Підготовлені гілки освячують у храмах. З їх допомогою священики кроплять парафіян, а останні можуть забрати пагони додому. Будь-який віруючий може самостійно побризкати вербовими гілками свій будинок, двір, домашню худобу, близьких. Їх варто тримати в руках, висловлюючи привітання з Вербною неділею 2020.

Що ще роблять з вербою – так це б'ють один одного гілками. Це стародавній звичай, в народі вірять, що навіть легкі удари володіють великою цілющою силою і “виб'ють” з близьких людей всяку заразу і захистять від хвороб на довгий час. А щоб було не так прикро, кажуть: “Не я б'ю – верба б'є”. З гілочок також готують відвар і миють у ньому малюків. Вважається, що це зміцнює дитяче здоров'я. Ще пагони можна покласти у головах на ліжку, щоб закликати міцний і здоровий сон.

Після всіх вищеописаних ритуалів вербу не викидають, а несуть додому: рекомендується поставити по пучку в кожній кімнаті і прикрасити ікону, щоб освячене рослина захищало від пожеж, блискавок та інших природних катаклізмів. Гілки повинні простояти цілий рік, і навіть після цього їх не викидають, а спалюють. Вважається, що верба вбирає в себе негативні емоції, тому не можна залишати її просто так.

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значущі християнські свята церква забороняє працювати і рекомендує присвятити весь день Господа: сходити в храм, щоб послухати проповідь, помолитися. Не можна прати, вишивати, забиратися по будинку, робити ремонт, стригтися, митися, садити картоплю, полоти на городі, удобрювати квіти і так далі. Втім, за словами священиків, ця заборона не строга і носить рекомендаційний характер. Якщо виникли невідкладні справи, потрібно терміново прибрати розбитий посуд або приготувати їжу дітям – це можна і потрібно зробити.

Привітання – привітаннями, а накривати розкішний стіл у Вербну неділю 2020 не варто. В цей час ще триває Великий піст, коли не прийнято розважатися. Як правило, українці збираються вузьким колом і радують гостей скромним частуванням. До речі, про піст: у свято навіть ченцям надаються поблажки. Так у Вербну неділю можна вживати вино, рибу, але не гарячі страви, додавати в їжу олію.

Як ворожити у Вербну неділю 2020

Для дівчат є простий ритуал з вербою, щоб поворожити на любов. Потрібно відокремити від освяченої гілочки три нирки і тут же їх з'їсти: якщо вони виявляться солодкими – в особистому житті буде щастя і скоро доведеться готуватися до весілля, а якщо гіркими – до заміжжя доведеться чекати ще мінімум рік.

Існує ще одне ворожіння на вербі. Для неї знадобиться відразу три гілочки, нирки на яких ще не встигли розквітнути. Після освячення в церкві, потрібно принести пагони додому поставити їх у вазу, прив'язати до кожного по ниточці (білу зелену та червону), а потім вимовити заговір: “Квітни, верба, розквітай, наречену (нареченого) мені нагадай”.

Якщо першою розпуститься гілочка з зеленою ниткою – незабаром володар познайомитися з судженою половинкою, білої – доля зведе з дуже важливою людиною, червоної – буде зустріч із майбутнім хлопцем або дівчиною, але до шлюбу справа навряд чи дійде.

Нерідко про майбутнє в ніч на Вербну неділю підказують сни. Так, якщо людині сниться квітуча верба – варто чекати успіхів та усіляких гараздів, біди будуть довго обходити стороною. Якщо вночі прийшов сон, як ви ламаєте вербу – любов скоро принесе велику прикрість. Якщо уві сні дівчина тримає пучок вербових гілок або ставить його у вазу з водою – у найближчі дні відбудеться круте побачення. А якщо дівчата отримують вербові букети від коханих чоловіків – це до сватання та весілля.

У народі вірять, що віщі сни Господь посилає людям, страждаючим від хвороб. Якщо хворому приснилася верба або її гілки – значить, незабаром він швидко піде на поправку.

Цікаві прикмети на Вербну неділю 2020

Наші предки били вербою не тільки людей, але і домашніх тварин – вони вірили, що це прожене хвороби на весь рік. Давно помічено, що посаджені в свято домашні рослини приманюють гроші. Церква не заохочує якусь працю у Вербну неділю 2020, але з такої нагоди можна зробити виняток. Якщо увіткнути в поле гілочки верби перед тим, як його обробляти – це забезпечить великий урожай. Деякі радять ламати вербу і закопувати шматочки на городі для більшої родючості.

Вважається, що свято жінка може вилікуватися від безпліддя. Для цього їй потрібно рано вранці зрізати кілька гілок верби, віднести їх до храму на освячення, а потім поставити в своєму будинку – цілюща сила рослини і Боже благословення з часом пошле дитинку.

У Вербну неділю 2020 погода розповість, чого очікувати в майбутньому. Якщо на вулиці весь день тепло і сухо – літо принесе багато фруктів. У свято вдарив мороз і йде сніг – вийде зібрати багато пшениці. Піднявся сильний вітер – влітку буде прохолодно. Якщо весь квітень дуже тепло і у Вербну неділю вже набубнявіли великі бруньки на деревах – в цьому році земля подарує багато фруктів, овочів та зернових культур.

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