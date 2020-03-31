Українці повинні бути готові до всього

Україна в умовах епідемії коронавіруса може піти за сценарієм Італії та Іспанії

Про це у своєму відеоблозі заявив популярний лікар Євген Комаровський, передає Politeka.net.

За його словами, сценарій Іспанії та Італії - найгірше, що може статися з Україною в умовах епідемії.

"Найгірший сценарій ви вже бачили - це приклад Італії, Іспанії. Величезна кількість літніх людей гине, а система охорони здоров'я не справляється. Гіршого сценарію я не бачу", - заявив Коморовський.

Фахівець також припустив, що вірус COVID-19 навчиться мутувати і людство не зможе створити адекватну вакцину від смертельної хвороби.

"Тобто, у нас немає і не буде стійкого імунітету, ну чисто по особливостям цього вірусу або вірус буде мутувати і це буде повторюватися. І ми не отримаємо можливість створення адекватної вакцини. Ось це найгірший сценарій", - пояснив популярний український лікар.

Євген Комаровський впевнений, що в недалекому майбутньому все-таки з'явиться можливість вакцинації, а через якийсь час проблеми з коронавірусом COVID-19 повинні відійти на другий план.

"Швидше за все, можливість вакцинації в такій ситуації буде, це раз, зменшення вірулентності буде, це два, третє, всі чутливі будуть змушені загинути в перші один-два роки. Потім людство навчиться з цим жити і швидше за все, це питання взагалі не актуальне", - резюмував лікар у своєму особистому відеоблозі.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше Євген Комаровський попередив, що вже на наступному тижні смертельний коронавірус COVID-19 почне масово поширюватися по країні.

За його словами, число заражених різко зросте відразу після того, як Україна в повному обсязі отримає тести.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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