У мережі з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський вивіз дружину і дітей з країни

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Миха Чаплига. Він повідомив, що за деякою інформацією президент міг вивезти свою сім'ю в Швеції.





Новина викликала бурхливу реакцію серед українців.

Більшість користувачів мережі зазначило, що така заява є не більше ніж чутками.



"Люди, ну скільки можна розносити плітки. Яка ваша справа. Слідкуйте за своїми родинами.","Був би зараз Порошенко і він би свою вивіз, а може і вивіз, так що не засмучуйтеся", "Що за дурниці!!! А ще дурніший той, хто ведеться на плітки.", - писали українці.

Але були й ті, які вважають, що це правда.

"Так нехай і він туди валить! Все одно толку від них немає!" "Він теж людина і турбується про свою сім'ю. Вивозите своїх. Хто кому дає? Безвіз діє для кожного нашого громадянина.", "Кожна людина, яка любить свою родину, прагне вберегти її. Кожен зберігає як може. І Зеленський не виняток, він така ж людина як всі ми", - писали в мережі.





Нагадаємо, що з 27 березня державний кордон закритий.

У МЗС України пізніше уточнили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.

Нагадаємо, що переполох в Борисполі: у пасажира знайшли коронавірус, людей масово перевіряють

Як повідомляла Politeka, вокзал в Києві оточили, 700 українців виявилися "в заручниках": перші подробиці і кадри

Також Politeka писала, що коронавірус в Україні 30 березня: хвороба атакує дітей, у Моз пішли на крайні заходи









