Обмежувальні заходи в Україні на тлі епідемії гострої інфекції можуть продовжити

Про це в коментарі журналістам заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Українська правда.

За його словами, карантин в Україні можуть найближчим часом продовжити до другої половини травня.

Арсен Аваков, спілкуючись з журналістом, також зазначив, що Україні "як мінімум два місяці доведеться перебувати, як і усій Європі, в карантинному стані".

На прохання свого співрозмовника, чи йдеться про 2 місяці з початку вже чинного карантину, або про додаткові 2 місяці, міністр внутрішніх справ відповів наступне: "До другої половини травня, вважаю".

Варто також зазначити, що рішення про продовження карантину буде приймати не тільки Міністерство внутрішніх справ, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні на кінець карантину - 24 квітня.

Раніше ми повідомляли, що в Україні просять ввести комендантську годину під час епідемії.

За словами автора петиції, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм.

Зазначимо, що станом на 22:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 645 випадків хвороби. З них 17 летальних і 11 пацієнтів одужали.

Також ми розповідали, що українських школярів чекає важливе нововведення, розслаблятися на карантині не доведеться.

Про це у вівторок, 31 березня повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook.

Так, у понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він полягає в тому, що в ефірах українських телеканалів транслюватимуть уроки з 11 предметів.

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