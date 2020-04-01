З'явився позитивний прогноз щодо тривалості карантину в Україні

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Підкреслюється, що зараз точної інформації щодо тривалості карантину в Україні немає ні в кого. Все буде залежати від розвитку ситуації і успішності в боротьбі з вірусом.

На даний момент карантин скасували тільки в Китаї. Більшість країн поки тільки посилюють заходи обмежень. Від Польщі, де з 1 квітня вводять жорсткий режим карантину до комендантської години в Ніцці і заборони виходити на вулиці у Франції, Іспанії, Італії, Росії і США.

За попереднім прогнозом, Україна почне повертатися до нормального життя – не раніше 15 травня, і це ще оптимістичний прогноз, наголошується в повідомленні.

Зазначимо, карантин в Україні ввден до 24 квітня, однак обмежувальні заходи можуть продовжити. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, уряд може прийняти рішення про те, щоб продовжити карантин в Україні можуть аж до другої половини травня.

Додамо також, на час карантину в Україні можуть ввести обов'язковий "масковий режим". Про це йшла мова на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України.

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