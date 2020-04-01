Карантин в Україні негативно впливає на життя людей, тому терпіння українців може лопнути

Через "уханьський" вірус багато підприємств можуть понести великі збитки. А якщо його знову продовжать, то це може викликати бурхливу реакцію населення України.

Таку думку висловив для журналістів Politeka.net, політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, в Україні відбувається дуже важка ситуація з економічної точки зору, у країні не тільки дірки в бюджеті, але і закриваються підприємства, тому багато українців втрачають робочі місця.

Він пояснив, що в цих реаліях маячить перспектива соціального бунту серед населення України, можливий і Майдан, адже терпіння людей не безмежне. Якщо Володимир Зеленський та його оточення введе надзвичайний стан, то це стане останньою каплею.

"Зараз маячить перспектива соціального бунту. В цьому випадку йдуть по шляху - те, що лежить на поверхні: введемо надзвичайний стан (обмежимо роботу ЗМІ, заборонимо мітинги і з'їзди партій, навіть інтернет можуть відключити)", - зробив висновки політолог.