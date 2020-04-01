Карантин в Україні негативно впливає на життя людей, тому терпіння українців може лопнути
Через "уханьський" вірус багато підприємств можуть понести великі збитки. А якщо його знову продовжать, то це може викликати бурхливу реакцію населення України.
Таку думку висловив для журналістів Politeka.net, політолог Андрій Золотарьов.
На його думку, в Україні відбувається дуже важка ситуація з економічної точки зору, у країні не тільки дірки в бюджеті, але і закриваються підприємства, тому багато українців втрачають робочі місця.
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Він пояснив, що в цих реаліях маячить перспектива соціального бунту серед населення України, можливий і Майдан, адже терпіння людей не безмежне. Якщо Володимир Зеленський та його оточення введе надзвичайний стан, то це стане останньою каплею.
"Зараз маячить перспектива соціального бунту. В цьому випадку йдуть по шляху - те, що лежить на поверхні: введемо надзвичайний стан (обмежимо роботу ЗМІ, заборонимо мітинги і з'їзди партій, навіть інтернет можуть відключити)", - зробив висновки політолог.
Також раніше повідомлялося, що представники українських медіа влаштували "Майдан" під вікнами Зеленського.
Зокрема, медійники протестували проти нових законів для медіа. Так, вони заявили про неприйняття законопроектів "Про медіа" та "Про дезінформації", які за словами мітингувальників, можуть знищити свободу слова в Україні.
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