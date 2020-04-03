Студія Квартал 95 їдко відреагувала на скандал за участю нардепа Гео Лероса і глави Офісу президента Андрія Єрмака

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, колишні колеги Володимира Зеленського з сарказмом відреагували на розборки всередині команди президента.

У новому випуску ЧистоNews учасники студії Квартал 95 іронічно привітали команду Володимира Зеленського з "першим корупційним скандалом" і побажали, щоб у підсумку "нагорода знайшла свого героя".

"Вітаємо ЗеКоманду з першим корупційним скандалом, особливо його авторів Гео Лерос і Андрія Єрмака. Щиро віримо, що компетентні органи розберуться, і нагорода таки знайде свого героя", - заявила ведуча програми Ірина Сопонару.

Але користувачі неоднозначно відреагували на реакцію Кварталу 95 і зазначили, що вони жартували над екс-президентом Петром Порошенком набагато краще.

"Ой як уїдливо над президентом пожартували... не так як над Порохом у свій час", "Корупційний скандал вже не перший, так що запізнилися з привітанням", "Коли жартували про політику було смішно, а зараз не можна там свій сидить. Чисто News перетворився на сумне...", "Не виходить у вас відмазувати все, що діється зараз під керівництвом вашого...", "А коли будемо жартувати, що Зеленський потиснув ручку Порошенку і більше Порошенко не ворог, а друг. Давно не ворог, "Дякую, пореготав", "Гарний випуск", - пишуть українці в коментарях під видеороликом.

Раніше ми розповідали, що у Володимира Зеленського здали нерви через скандал з Єрмаком. Під час зустрічі з керівництвом "Слуги народу" Зеленський "нервував і обурювався медійними атаками" і реакцією партії на "плівки".

Разом з тим, джерела в слузі народу заявили, що президент у розмові зі "слугами" переходив на крик. Брав участь на зустрічі і сам Єрмак.

Наголошується, глава Офісу президента пояснював ситуацію з братом Денисом, що це за відео і звідки воно взялося. Однак, слуг народу його нібито слова не переконали.

Заступник голови фракції Галина Янченко заявила, що Зеленський не коментував плівки Лерос, "бачачи в них політичний підтекст".

Нагадаємо, Лерос з "Слуги народу" розкрив злочинну схему брата Єрмака: "Заробіток на державі".

Як повідомляла Politeka, брата Єрмака відправляють в АТО: спливли подробиці гучного скандалу у Зеленського.

Також Politeka писала, що Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" йдуть з-під контролю.