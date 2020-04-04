Підступний китайський вірус знайшов собі нових "жертв"

Як передає Politeka.net відповідні дані були опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

Як виявилося, вчені з Уханьського інституту взяли зразки крові у ста бродячих і домашніх кішок, що живуть на території міста Ухань і прийшли до висновку, що приблизно 15% тварин заражені вірусом.

Під час свого дослідження китайські фахівці відвідали притулки для тварин, які розташовані в різних частинах міста.

"Ми відкрили антитіла до SARS-CoV-2 в організмі більше десяти кішок з Уханя. Це вказує на те, що щось подібне може відбуватися і в інших регіонах Землі, які охоплені епідемією", - стверджують вчені у своєму дослідженні.

За словами фахівців, новий коронавірус може передаватися від однієї тварини до іншої повітряно-крапельним шляхом. Але поки не встановлено, чи можуть кішки заразити людей. Випадки передачі вірусу від котів до людини поки не були лабораторно зафіксовані.

Також фахівці з Уханьского інституту вирологии не можуть дати чітку відповідь, як коші могли заразитися новим вірусом. Ймовірно, він потрапив в їх організм як при контактах з людьми, які намагалися їх погодувати, так і в результаті взаємодії з частинками вірусу, які накопичилися на поверхні різних об'єктів навколишнього середовища.

Раніше ми розповідали, що українцям заборонили виходити з дому. Зокрема, таке обмеження вводиться в Чернівецькій області.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, на найближчі дві доби вводять в регіоні режим максимального обмеження пересування.

Голова Чернівецької ОДА також закликав жителів регіону до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби, оскільки ніхто не зможе більше вийти з дому.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх жителів області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої будинки до 6:00 понеділка (6 квітня)", – додав Осачук.

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