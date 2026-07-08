Жителів Кіровоградської області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 9 липня.

Українцям розкрили, якими будуть планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 липня, пише Politeka.net.

Жителів Кіровоградської області попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 9 липня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на енергетичних об'єктах. Роботи покликані підвищити надійність електропостачання та знизити ризик аварійних ситуацій.

Як повідомили в АТ «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 16:00 ремонтні бригади працюватимуть у селищі Маловодяне. На період виконання робіт тимчасово без електропостачання залишаться споживачі за такими адресами:

Степова — 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 33, 35, 37

Шевченка — 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17

Дорошенка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Ольги Долинської — 1, 1а, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 56, 62, 64

Максима Хоміча — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Паркова — 7, 31А

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Паркова — 7, 31А Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Затишна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51

Калинова — 2, 20, 24, 26, 28, 32

Квіткова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Тиха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Давида Надворного — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

пров. Транспортний — 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13

пров. Перемоги — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 8

пров. П'ятихатський — 1, 3, 4, 5, 6, 7

Крім того, планові роботи будуть проводити у селі Просторе. Через виконання робіт електропостачання буде припинене з 09:00 до 18:00 для мешканців будинків на вулиці:

Віталія Хвесянова — 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 30

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20

Тараса Шевченка — 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 27

Степова — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17

Миру — 1, 3, 5, 7, 8, 9

Центральна — 3, 18, 20, 25, 27, 31, 35, 37

Також планові графіки відключення світла з 09:00 до 16:00 заплановані у селі Долинська. Тимчасові обмеження торкнуться споживачів, які проживають за такими адресами:

Героїв Крут — 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 224

Ольги Долинської — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34

Польова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 203, 205, 207, 209, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 247

Широка — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 34

Яра Славутича — 125, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 146, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 162а, 164

Чумацький Шлях — 1а, 6а, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 254, 258, 260, 262

Василя Поліщука — 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72.

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