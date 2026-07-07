Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 липня необхідні.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Запоріжжі на 8 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Енергетики зазначають, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 липня необхідні для технічного обслуговування обладнання, модернізації мереж і підтримання стабільної роботи енергосистеми. Планові ремонти дозволяють своєчасно усувати потенційні несправності та мінімізувати ризик аварійних відключень у майбутньому.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 8 липня через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики з 9 до 16 вечора. Знеструмлення будуть тривати в будинках, що розташовані за такими адресами:

Бельфорський (Пішохідний): 11, 7а

Ажурна: 20, 22

Бетховена: 28в

Гребельна: 5

Кожедуба: 1а, 1–15а, 2–10

Михайлова: 11, 13, 15, 22–44, 22а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 26а, 26е, 26б, 32, 9

Рельєфна: 25

Сортувальна: 20, 6–18, 22–28

Крім того, з 09:00 до 17:00 у зв'язку з ремонтними роботами, електроенергію вимикатимуть на вулицях за адресами:

бул. Центральний: 16, 16А, 18, 18А, 20

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського): 154, 156-160, 162, 162а(дача), 164-200, 202а

Залізнична: 22, 22а

Захарія Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Західна: 1-13, 2-20

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська): 25-31, 36-48

Латвійська: 1-29, 10-14, 2-6, 8

Левка Лук`яненка (Тургенєва): 22

Михайла Білинського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Перемоги: 87, 87Б, 87В

Пересопницька (Рилєєва): 7-13, 8-18

Покровська (Свердлова): 11, 12, 14, 16, 18, 13, 15, 17, 19, 21

Поштова: 18, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Руставелі: 67а, 69-75, 68, 7

Світловодська: 98-102

Святого Миколая (Артема): 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30кв.1-3, 6-13, 29, 31кв.3-15, 31, 31кв.1, 33, 35, 37, 39, 41

Січеславська (Норільська): 88-116, 116А, 59-63, 95

Троїцька (Чекістів): 11, 12, 13, 14, 15, 16(кв.1, 2, 4), 16(кв.3, 5), 18, 5, 7, 9

Університетська (Жуковського): 66, 66Б, 68а

пров. Ковальський: 2-10, 5-17

пров. Упорний: 10, 12, 14, 5-11

пров. Ягідний: 1-13, 4-14.

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