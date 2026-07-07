Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 8 липня необхідні для обслуговування енергетичної інфраструктури.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 8 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 8 липня необхідні для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Фахівці виконуватимуть заміну застарілого обладнання, модернізацію окремих ділянок мереж та капітальний ремонт ліній електропередач. Такі заходи мають підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик аварій у майбутньому.

Як повідомили в АТ «Кіровоградобленерго», у селищі Красносілля ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. На цей час електропостачання буде тимчасово припинене для частини споживачів за такими адресами:

Лесі Українки — 3, 4, 5

Лісова — 4, 5

Миру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Нижча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — 3, 4, 5, 10, 12, 14, 14А, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 32

Поштова — 2, 4, 5, 6, 13, 25А, 29

Тараса Шевченка — 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26

Травнева — 2, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21

Тясминська — 7, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 38, 40

Центральна — 44, 50, 52, 53, 54, 55, 55А, 57, 60, 63, 64А, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 93, 95, 97, 99

Черкаська — 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 79

Чигиринська — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 44, 46, 47

Шкільна — 4, 6, 7, 8, 9, 11

Яблунева — 1, 2, 7, 10, 11, 13, 18, 22, 23, 28, 30

Вишневий (пров.) — 1, 3, 5

Дружби (пров.) — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14

Тімірязєва (пров.) — 6

Також капітальний ремонт електромереж проведуть у селі Компаніївка. Через це з 09:00 до 17:00 без світла тимчасово залишаться будинки на вулиці:

Барахтія — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50

Дружби — 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75

Кігіма — 5, 7, 13

Лісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7/2, 6/2, 6/6, 7, 8, 8-А, 10, 12

Лугова — 173

Набережна — 173, 173А, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 205, 207, 207А, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 240А, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 268А, 270, 272, 274, 276, 278, 280

Паркова — 3, 31А, 31к, 31м, 33

Перемоги — 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248А, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 262А, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270А, 270Б, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 300, 302, 304, 314, 320

Садова — 198, 200, 204, 204А, 205

Тараса Шевченка (пров.) — 25А.

Крім того, планові роботи виконуватимуться у селі Бірки, де обмеження діятимуть з 09:00 до 18:00. Тимчасові відключення електроенергії запровадять для споживачів, які проживають за такими адресами:

Берегова — 1А, 1Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

Центральна — 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86А, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115

Сергія Кучеренка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8А, 11

Береговий (пров.) — 1А, 1Б, 2А, 3, 4.

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