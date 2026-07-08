Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі містять товари тривалого зберігання, необхідні для повсякденних потреб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки людей, які потребують додаткової соціальної допомоги, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює переселенців, літніх громадян, осіб з інвалідністю, батьків із неповнолітніми дітьми та інші категорії, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Програму реалізують відповідно до рішення виконавчого комітету, ухваленого наприкінці 2023 року. Також вона поширюється на тих, хто мешкає у місцях тимчасового проживання або офіційних прихистках.

Інформацію про це надає департамент соцполітики.

Право оформити підтримку мають законні представники малолітніх дітей, недієздатних громадян чи людей з обмеженою цивільною дієздатністю. Скористатися можливістю можуть і особи, які перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі містять товари тривалого зберігання, необхідні для повсякденних потреб. До наборів входять м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий склад дозволяє зберігати вміст без спеціальних умов, що особливо важливо для родин, які після вимушеного переїзду ще облаштовують побут.

Для оформлення необхідно особисто звернутися до органу соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою слід надати документи, які підтверджують право на отримання допомоги.

У міській адміністрації зазначили, що про можливі зміни умов, розширення переліку одержувачів або інші оновлення повідомлятимуть через офіційні інформаційні ресурси.

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