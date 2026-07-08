Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 липня запроваджуються для виконання технічного обслуговування.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 липня будуть діяти через планові та профілактичні роботи, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 липня запроваджуються для виконання технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Енергетики проведуть перевірку повітряних ліній електропередач, діагностику обладнання, заміну зношених елементів та усунення технічних несправностей. Такі заходи мають підвищити надійність електропостачання.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», у селі Голубівка ремонтні роботи триватимуть з 08:00 до 17:00. У цей час без електроенергії тимчасово залишаться споживачі, які проживають за такими адресами:

Квітнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 63, 65

Центральна — 10

Того ж дня профілактичні роботи виконуватимуться і в селі Кудіївці. Відключення електроенергії заплановані з 08:00 до 17:00. Тимчасові обмеження стосуватимуться будинків за такими адресами:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 15, 502

Горького — 2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 501

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1/12, 1/13, 14, 1/15, 17, 17/1, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 503

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 4Н, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 14/2, 14/5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 26А, 27, 27/1, 29, 38, 45, 503

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 66, 502

Пирогової М. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 502, 506

Польова — 1

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16А, 17, 19, 19/1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 97, 502, 502А

Окрім цього, планові відключення електроенергії 7 липня торкнуться і населеного пункту Олександрівка. У місті знеструмлення також триватимуть з 08:00 до 17:00, а тимчасові обмеження запровадять для окремих будинків на визначених вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 5, 6, 22, 24, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95

Грушевського — 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49А, 53, 63, 64, 83, 500

Казкова — 11, 36, 69

Лісова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 500

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Підлісна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 80, 500

Радянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31

проспект Шевченка — 1, 1Д, 2/7, 3, 3А, 4, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 12В, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 19, 19А, 21, 23, 27, 37, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 61А, 69.

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