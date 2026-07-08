Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області доступна й на виробничих підприємствах.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області залишається доступною у різних сферах, а місцеві компанії продовжують відкривати вакансії для кандидатів старшого віку, передає Politeka.

Серед актуальних пропозицій — складські спеціальності, торгівля та виробництво із конкурентною оплатою.

Одну з найбільших зарплат пропонують на сучасному продуктовому складі у Кропивницькому. Підприємство шукає комірників, комплектувальників і вантажників із доходом від 18 до 21 тисячі гривень. Роботодавець готовий працевлаштовувати пенсіонерів, пропонує денні або нічні зміни, службовий транспорт та офіційні умови.

Ще одна вакансія відкрита у магазині турецьких товарів у центрі міста. Потрібен продавець-консультант із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень залежно від результатів. Від претендентів очікують комунікабельності, відповідальності, бажання навчатися й працювати з покупцями. Передбачені премії, бонуси та корпоративні знижки.

Водночас Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області доступна й на виробничих підприємствах. Кондитерська компанія запрошує вантажників із оплатою 25–27 тисяч гривень, змінним графіком, соціальним пакетом і безкоштовною доставкою персоналу.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше роботодавців розширюють перелік кандидатів, відкриваючи вакансії для людей пенсійного віку. Найчастіше пропонують офіційне оформлення, стабільну виплату заробітної плати та можливість професійної адаптації.

Аналітики додають, що попит на відповідальних працівників залишається стабільним, тому кількість подібних пропозицій може й надалі збільшуватися.

Джерело: work.ua

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