У липні окремі категорії ВПО можуть залишитися без грошової допомоги в Одеській області, якщо своєчасно не звернуться до ПФУ, повідомляє видання Politeka.net.

Зокрема, частині переселенців необхідно своєчасно оновити персональні дані, адже в іншому разі нарахування коштів може бути тимчасово призупинене.

Виплата державної допомоги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709. Кошти перераховуються у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Конкретна дата надходження грошей залежить від роботи банківських установ і Державної казначейської служби України.

Розмір грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб в Одеській області залишається незмінним. Повнолітні переселенці щомісяця отримують 2 тисячі гривень, тоді як дітям та особам з інвалідністю виплачують 3 тисячі гривень. Вона призначається найбільш уразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців із дня її первинного оформлення.

Водночас частині отримувачів необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для актуалізації інформації.

Це стосується переселенців, які змінили місце проживання або склад сім'ї, оформлюють підтримку на дитину вперше, бажають поновити виплати після попередньої відмови, а також громадян, у яких змінився майновий стан і які мають намір повторно підтвердити право на державну підтримку.

Для відновлення виплат після відмови застосовується критерій доходу. Середньомісячний дохід не повинен перевищувати 10 380 гривень на одну особу.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №709, якщо внутрішньо переміщена особа не повідомить про зміни, що можуть вплинути на призначення допомоги, або не оновить необхідні відомості у встановленому порядку, виплату державної допомоги можуть тимчасово призупинити до моменту усунення цих обставин.

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