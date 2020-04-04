Коварный китайский вирус нашел себе новых "жертв"

Как передает Politeka.net, соответствующие данные были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Как оказалось, ученые из Уханьского института взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены вирусом.

Во время своего исследования китайские специалисты посетили приюты для животных, которые расположены в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - утверждают ученые в своем исследовании.

По словам специалистов, новый коронавирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем. Но пока не установлено, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были лабораторно зафиксированы.

Также специалисты из Уханьского института вирологии не могут дать внятный ответ, как коши могли заразиться новым вирусом. Вероятно, он попал в их организм как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

Ранее мы рассказывали, что украинцам запретили выходить из дома. В частности, такое ограничение вводится в Черновицкой области.

Как сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, на ближайшие двое суток вводят в регионе режим максимального ограничения передвижения.

Глава Черновицкой ОГА также призвал жителей региона к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток, поскольку никто не сможет больше выйти из дома.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области до 13:00 приобрести необходимые продукты питания на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – добавил Осачук.

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