Український педіатр Євген Комаровський представив, що захворів смертельним вірусом і розповів, як його швидко вилікувати

Доктор Комаровський зізнався, що, якщо захворіє, то збирається сидіти вдома разом з дружиною. Про це пише Politeka з посиланням на відео в YouTube (щоб подивитися, доскролльте сторінку до кінця).

«Буду вдома, буду дивитися кіно, буду продовжувати працювати. Буду слухати аудіокниги, буду монтувати відео про моїх польотах квадрокоптером», - запевнив Комаровський.

У цілому, судячи по лікуванню «від доктора Комаровського», він не вважає вірус смертельною хворобою: якщо буде свербіти в горлі, то він буде розсмоктувати прості льодяники, а від температури, в першу чергу, буде пити парацетамол. Препарати, що підвищують імунітет, Комаровський вважає, що не варто брати взагалі. Доктор вважає, що це шарлатанство.

Противірусні Комаровський не збирається пити: «Літрами пити і їсти фрукти. Все».

Також педіатр радить використовувати засіб для миття посуду замість звичайного мила, на якому можуть залишатися бактерії після миття рук.

Зазначимо, що віскі (більше 65 градусів) можна використовувати як антисептик для рук. Проте він жартує, що навряд чи він надає ефект і вбиває віруси, якщо його приймати всередину.

Раніше доктор Комаровський розповів секрети підняття імунітету у дітей.

Фахівець запевнив, що корекція імунітету можлива тільки при дотриманні і кореляції таких параметрів, як: перебування на свіжому повітрі, фізичні навантаження, ненасильницький годування, провітрювання кімнати і своєчасне спорожнення кишечника.

Також дітям варто обмежити спілкування з хворими, а батькам — правильно надавати допомогу при вірусних інфекціях.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чому не можна змінювати паперову книгу на електронну.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, як правильно міряти температуру.

Також Politeka писала, що педіатр розповів про хвороби брудних рук.