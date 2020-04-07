В одну мить Світ змінився і цей чарівний пендель від Всесвіту просто не залишає вибору, людству доводиться пристосовуватися і змінювати звичний уклад життя. Villa Krim підготувала путівник по проходженню випробування під назвою «карантин»: 5 рекомендацій, які допоможуть зберегти нерви, гроші, роботу, відносини і особистий простір.

1. Врятуйте Світ, лежачи на дивані!

Повірте, жорсткі запобіжні заходи у вигляді карантину, прийняті в усьому світі - необхідність! Мрія стала реальністю і нам випав шанс врятувати Світ, лежачи на дивані, так давайте не облажаємося з цією місією! Звичайно, подвиг це завжди самопожертва, тож доведеться скасувати тренування з тенісу, футболу, плавання, більярду, просто в спортзалі і інші приємні і, можливо, навіть необхідні ритуали, без яких, тим не менше, обійтися можна. Ну, а щоб всі ці втрати перенести було легше, дуже радимо пригубити келих-другий Villa Krim Cabernet. До того ж, підтримувати себе у формі можна і вдома - онлайн тренування з кращими тренерами планети до ваших послуг - просто запитайте в гугла. Є й інший варіант - пляшка вина Villa Krim важить 1 кг 360 грам, по пляшці в кожну руку і качаємо плечі, панове. Ну, а якщо важкувато йде, спробуйте відпивати при кожному підйомі.

2. Stop panic drink organic

Весь Світ охоплений панікою з приводу того, що безліч бізнесів зупинилися, люди втратили роботу або бояться втратити її найближчим часом. Найпоширеніше питання: «Що робити, щоб зберегти своє «місце»? Перш за все, варто пам'ятати, що віддалений режим роботи - це не відпустка, а час працювати вдвічі продуктивніше, щоб ваша цінність, як співробітника, була ще помітнішою, тоді і про скорочення у вашого начальства думок не виникне. Якщо ж робота зупинилася, чесно дайте собі відповідь на питання, чи можете ви вплинути на ситуацію, щоб вона зрушилася в позитивну сторону? Якщо «так», робіть це і немає проблем! Якщо «ні» - паніка точно не вихід. Значить це час для вас зробити зупинку, видихнути і переосмислити те, що відбувається. Радимо зробити це за келихом Villa Krim Chardonney. Аромати лугових трав і м'який вершковий смак прекрасно заспокоюють і розслаблюють нерви, зміцнюючи думки про те, що в кінці кінців пристосовуватися наш вид вміє краще за інших - доведено тисячоліттями еволюції, а значить у нас вийде і на цей раз!

3. Сприятливий час для накопичень!

Звичайно, з огляду на попередній пункт, і так зрозуміло, що гроші на дурниці краще не витрачати. Благо, зробити це не складно, врешті-решт Zara закрита і прохання від дружини типу: «Дай грошей на сукню, туфлі або сумку» майже не чутні, за рідкісним винятком відвідин сайтів з онлайн покупками, але навіть з цими відлуннями шопоголізму легко впоратися, зіславшись на нестабільну ситуацію, і з обіцянками повернутися до розмови після зняття карантину. І поки режим «Хатіко» у неї активований - краще скористатися ситуацією і поповнити запаси заначок. Звичайно, про новий набір інструментів або ігри для PlayStation теж доведеться поки забути. Ні, не можна навіть щось одне, і ні, навіть якщо знижка 80%! Головне правило - купуємо тільки життєво необхідне. І ось вам приклад такого списку: макарошки, сир і Villa Krim Merlot.

4. Бережіть відносини на відстані!

Дивно, що час карантину скасовує всі істини і правила, які працювали раніше. Тепер, щоб проявити турботу, краще бути НЕ поруч з близькими, принаймні фізично. І, звичайно, йдеться не про тих, з ким ви ділите житлову площу, мова про контакти з друзями і рідними, які перебувають на відстані. Для загального блага, на час карантину, цю саму відстань краще зберегти і відмовитися від походів в гості. При цьому, підтримувати і зміцнювати зв'язок можна, використовуючи всі можливості, даровані прогресом. Телефонуєте в службу доставки, замовляєте по пляшці вина Villa Krim всім, з ким хотіли б посидіти за келихом, а після того, як вантаж буде доставлений, телефонуєте близькими, використовуючи відео конференц зв’язок, і насолоджуєтеся суспільством, бесідою і відмінним вином!

5. План «Б»!

Не дивлячись на обмеження в спілкуванні, зберігати особистий простір на карантині виявилося куди складніше, адже якщо раніше спілкування з домашніми (дружиною, дітьми, батьками, загалом з тими, з ким ви ділите квадратні метри проживання) було дозованим і розбавленим іншими комунікаціями з колегами, друзями і т.д., то тепер ми отримуємо чистий концентрат з 100% уваги і порятунку від нього, здається, не має. Пам'ятайте цей жарт:

«У вас є два варіанти: А) провести карантин з дружиною і дітьми або варіант Б) ...

- Варіант Б! Б! Б-однозначно! ». І це не тому, що немає кохання, просто простір і особисті кордони потрібні всім. Так ось, рятівний варіант «Б» - звучить приблизно так: «Кохана, я подумав, що саме час розібрати мотлох на балконі або в гаражі, сараї і т.д.». Загалом, те, що вас давно просили зробити, але чого робити не хотілося і те, в чому вам точно не будуть допомагати. Ідеальне прикриття для усамітнення, тільки не забудьте прихопити пляшку Villa Krim Saperavi і не поспішайте з прибиранням, все-таки не відомо наскільки затягнеться карантин, а «прикриття» втратити не можна. Якщо ж вас все ж застукають і пред'являть претензії, нагадайте, що вино з незапам'ятних часів використовували, як противірусний засіб, а ще вино це і заспокійливе, і анальгетик, і САНІТАЙЗЕР, взагалі - найкращі ліки від усіх хвороб, звичайно, якщо ви пам’ятаєте про міру.

Не будьте безпечними, дотримуйтесь заходів безпеки і будьте здорові!

Завжди ваша, Villa Krim!