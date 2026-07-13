Програма продовжує працювати, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та всебічну підтримку.

У Дніпропетровській області розпочався експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які належать до певних категорій, зокрема тих, хто після тривалого медичного догляду потребує додаткової підтримки у повсякденному житті.

За даними Міністерства соціальної політики, програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Витрати покриваються за рахунок державного бюджету.

Учасники отримують:

домівку з усіма необхідними умовами для комфортного перебування;

можливість самостійно організовувати побут та готувати;

допомогу у веденні господарства та підтримку соціальних навичок;

сприяння у подоланні складних життєвих ситуацій;

доступ до фахівців або служб за потреби, незалежно від форми власності приміщення.

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг із відповідного Реєстру. Вони відповідають критеріям Кабінету Міністрів та мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання послуг.

Міністерство підкреслює, що головна мета програми не обмежується тимчасовим розміщенням людей, які втратили житло через війну. Основне завдання — відновлення самостійності, стабільності та почуття безпеки, створення умов для повноцінного повсякденного життя.

Програма продовжує працювати, забезпечуючи безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та всебічну підтримку тим, хто цього потребує, допомагаючи адаптуватися та відчути соціальну захищеність.

Джерело: Мінсоц

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