Обмеження руху транспорту в Кривому Розі необхідне для завершення запланованих робіт.

Обмеження руху транспорту в Кривому Розі продовжили до 18 липня через ремонт теплових мереж, який триває в межах підготовки до нового опалювального сезону, передає видання Politeka.

Тимчасові зміни стосуються вулиці Володимира Зінченка, де роботи виконує АТ «Криворізька теплоцентраль». Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба підприємства.

За даними компанії, відновлення мереж потребує додаткового часу, тому проїзд цією ділянкою залишатиметься ускладненим ще кілька днів. Водіїв закликають заздалегідь обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути затримок.

У підприємстві наголосили, що обмеження руху транспорту в Кривому Розі необхідне для завершення запланованих робіт і підвищення надійності теплопостачання в осінньо-зимовий період.

Представники теплоцентралі також попросили містян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Після завершення ремонту проїзд на вулиці мають повністю відновити.

Якщо графік виконання робіт не зміниться, транспортне сполучення на ділянці відкриють одразу після їх завершення.

Крім того, в Дніпропетровській області повідомляли про подорожчання проїзду.

Тепер поїздка територією громади коштує 25 гривень замість попередніх 20. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та інші пасажири, які пересуваються містом у повсякденних справах.

Змінилися й умови для напрямку Самар — Дніпро. Відтепер за один рейс необхідно сплатити 70 гривень. Для людей, які регулярно їздять між населеними пунктами, такі зміни означають додаткові витрати.

Джерело: 1kr.ua

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