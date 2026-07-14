Жителям області рекомендують заздалегідь бути готовими до графіків відключення світла у Вінницькій області на 15 липня.

Українців попередили про додаткові графіки відключення світла, що заплановані у Вінницькій області на 15 липня, пише Politeka.net.

Жителям області рекомендують заздалегідь зарядити необхідні електроприлади та врахувати можливі перебої з електропостачанням під час планування свого дня. Також варто стежити за оновленнями, адже час проведення робіт може бути скоригований.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», графіки відключення світла у Вінницькій області на 15 липня заплановано у Гуті-Мовчанській, де з 9 до 17 години відключення торкнуться вулиць:

Вишнева: 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагаріна: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова: 17, 18, 41

Титова: 2, 8, 9

Мічуріна: 1, 2, 4, 5, 6, 8;

Молодіжна: 500

Незалежності: 1, 2, 2/1, 4, 5, 8, 8/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16, 16/1, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67

Перемоги: 3

Петра Сагайдачного: 2, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 19/1, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 500

Соборна: 17

Шевченка: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

У селі Камяногірка без електропостачання з 9 до 17 години тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Зарічна: 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Колгоспна: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Кооперативна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 15, 17

Коцюбинського: 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18

Лесі Українки: 1В, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25/1, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 56А, 59, 65, 67, 69, 70, 71

Лісова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12

М.Вовчка: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 19, 20, 21, 23/2, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61

Планові роботи також проводитимуться у населеному пункті Лука-Мовчанська. Відключення заплановані з 9 до 17 години на вулицях:

1 Травня: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

В.Стуса: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Жовтнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 501

Зарічна: 1, 2, 3, 4

Карпенчука: 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Колгоспна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 500

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 500

М.Грушевського: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20

Пушкіна: 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 46

Садова: 1, 2, 3, 4, 6

Центральна: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35

Шевченка: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11.

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