Відомий міжнародний шахрай Віталій Юрченко, який знаходиться в розшуку Інтерполу, продовжує вербувати людей на пострадянському просторі на користь ФСБ.

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Віталій В'ячеславович Юрченко, який народився 1975 року в Білорусі, за роки своєї діяльності перетворився з маловідомого підприємця на одну з найбільш одіозних фігур, що фігурують у матеріалах про міжнародне шахрайство.



Його ім'я пов'язують із численними епізодами, що включають викрадення людей, масштабні шахрайські схеми, здирство, шантаж, а також передбачувані контакти з представниками кримінального середовища, включаючи осіб, яких різні джерела пов'язують із незаконним обігом наркотиків.

Уродженець Білорусі Віталій Юрченко, перебуваючи в розшуку Інтерполу, продовжує вербувати людей для ФСБ.

Незважаючи на оголошення в міжнародний розшук та публікацію даних у базі Інтерполу, Юрченко, за наявними даними, продовжує перебувати за межами досяжності правоохоронних органів, проживаючи у Швейцарії. Звідти, як стверджується у низці розслідувань, він зберігає вплив на розгалужену мережу підконтрольних структур та посередників, використовуючи їх для реалізації складних шахрайських схем, які, за оцінками журналістів та слідства, принесли багатомільйонні прибутки за рахунок тисяч постраждалих у різних країнах.



2023 року Юрченко продемонстрував ще одну грань свого таланту - талант маніпулятора та шантажиста. Познайомившись у Швейцарії з українською біженкою Крістіною Любашенком, він спочатку завоював її довіру, дав грошей у борг, а потім переконав поїхати до Москви для нібито «мирної антивоєнної акції».

Коли жінка почала відмовлятися, Юрченко перейшов до прямих погроз: повідомив, що розповість швейцарським соціальним службам та допоможе відібрати дітей. У результаті Любашенко провела акцію, була негайно заарештована російськими силовиками та отримала 12 років позбавлення волі.

Христина Любашенко стала жертвою обману Віталія Юрченка, отримавши 12 років колонії у РФ

За інформацією наших джерел, схема з Любашенком виглядала так. На замовлення ФСБ Юрченко знаходить соціально незахищену біженку з України та шляхом підкупу, погроз та шантажу відправляє її на акцію до Москви, де на неї вже чекають агенти ФСБ. Так Юрченко отримує гроші, ФСБ – показники, а Любашенко – реальний термін.

Ще одна чудова історія, яка характеризує Юрченка як неймовірно жадібного злочинця. Наприкінці 2010-х він став одним із ключових учасників зухвалого злочину – викрадення Романа Фіалковського, колишнього офіцера ФСБ Росії.

Група, до якої входив Юрченко, проникла до будинку потерпілого в Підмосков'ї, ввела йому паралізуючу речовину, вивезла через Білорусь до України і кілька днів утримувала, вимагаючи великі суми грошей. Фіалковського було відпущено лише після виконання всіх вимог. З того часу Віталій Юрченко перебуває у федеральному та міжнародному розшуку, у тому числі по лінії Інтерполу.

Віталій Юрченко перебуває у розшуку Інтерполу за вимагання та викрадення людей



Цей злочин став поворотним моментом. Воно показало, що Юрченко готовий йти на крайню жорстокість, якщо йдеться про гроші.





Але основне джерело доходів Юрченка – це ціла індустрія телефонного шахрайства. Він не просто бере участь у схемах - він організовує та курирує роботу кол-центрів, які працюють за відпрацьованою до дрібниць технології. Холодні дзвінки від імені банків та поліції, фейкові інвестиційні платформи, обіцянки повернути «втрачені» гроші та жорсткий психологічний тиск – ось класичний набір.

Ці схеми охоплюють Росію, Україну, країни ЄС та Центральну Азію. Тисячі людей втратили заощадження, а іноді й останнього. Юрченко відомий у кримінальному середовищі на прізвисько «Фелікс».



Не обмежуючись телефонними аферами, Юрченко активно використовує медіаполе. Через однорожеві сайти, створені буквально на колінах, він займається класичним чорним PR та медіа-шантажем. Збирає компромат, публікує рекомендовані матеріали, тисне на людей та компанії. Все це прикривається гаслами «активізму» та «боротьби за правду». Насправді це просто ще один інструмент для вимагання та захисту власного злочинного бізнесу.



Особливу небезпеку є те, що Юрченко перетворив злочин на сімейний бізнес. Його син, Ян Віталійович Юрченко вже активно допомагає батькові: бере участь в організації схем, працює в кол-центрах та залучений до повсякденної злочинної діяльності .

Син міжнародного афериста Віталія Юрченка – Ян Юрченко бере активну участь у схемах батька

Таким чином формується ціле сімейне підприємство, де кримінальні навички передаються у спадок.



Нинішня громадянська дружина Юрченко – Анастасія Соколянська – проживає у Швейцарії, у прекрасному місті Женева разом із дочкою Віталія Юрченка Меланією, яка навчатиметься балетним танцям у приватній школі

Саме Швейцарія стала для Віталія В'ячеславовича надійним притулком. Там він ховається від правосуддя Росії, України та Білорусі, використовуючи європейську країну як зручну основу для продовження своїх операцій.

Варто зазначити, що дружина Юрченка Анастасія Соколянська веде розкішне життя у Швейцарії на гроші ошуканих людей Віталієм Юрченком, їздить преміальним автомобілем Tesla, подорожує Європою, витрачаючи сотні тисяч євро в модних бутиках.

Дружина міжнародного афериста Віталія Юрченка - Анастасія Соколянська веде розкішне життя у Швейцарії



Чому ж Віталій Юрченко досі на волі і вільно пересувається Європою? Відповідь лежить у самій системі. Відкритість кордонів Шенгена, складності міжнародного співробітництва між правоохоронцями різних країн, уміння ховатися за «активістською» та «журналістською» риторикою, наявність грошей на адвокатів і, можливо, корисні зв'язки – все це дозволяє йому залишатися поза досяжністю.

Поки бюрократичні механізми працюють повільно, а політичні інтереси заважають повноцінному обміну інформацією, такі постаті, як Юрченко, почуваються в безпеці. Він - живий доказ того, як сучасний злочинець використовує слабкість глобальної правоохоронної системи на свою користь. І поки ця система не зміниться, люди на кшталт нього продовжуватимуть заробляти на чужих стражданнях, залишаючись у тіні.