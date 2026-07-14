Мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіків відключення світла у Черкаській області на 15 липня, рекомендують бути готовими.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 15 липня будуть тривати за окремими адресами через плановими роботами, пише Politeka.net.

Всі роботи є плановими та необхідними для стабільної роботи енергосистеми. Мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіків відключення світла у Черкаській області на 15 липня, рекомендують заздалегідь зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні електроприлади, а також врахувати години відсутності електроенергії під час планування свого дня.

За інформацією ПАТ «Черкасиобленерго», у селі Деренковець ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для споживачів, які проживають за адресами:

Робоча — 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — 49, 84, 87, 89, 100, 104

Молодіжна — 2, 4, 7, 11, 15

Крім цього, графіки відключення світла на 15 липня діятимуть і в селі Переможинці. Тут ремонтні бригади працюватимуть з 08:00 до 17:00, а на час проведення робіт електроенергію тимчасово вимкнуть за такими адресами:

Гайова — 3, 10, 12, 13, 18

Центральна — 12, 22, 23

Чехова — 15, 22

Чехова (пров.) — 4, 6, 12

У селі Черепин планові ремонтні роботи також виконуватимуться з 08:00 до 17:00. Через проведення технічного обслуговування без світла тимчасово залишаться мешканці окремих будинків на вулицях:

Назарівська — 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 40, 42, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 89

Кулішенка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28

Роєнка — 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Т. Шевченка — 64, 66, 71, 74, 76, 77, 78, 86, 97, 99, 101, 103, 107, 108, 109, 111, 115, 120

Садовий (пров.) — 5, 13

Криниці (пров.) — 2, 3, 6, 8, 10

Т. Шевченка (пров.) — 13.

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