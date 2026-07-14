Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 липня вводять за багатьма адресами.

Українців попередили про графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 15 липня вводять через проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Такі заходи дозволяють підвищити надійність електропостачання, зменшити ризик аварійних ситуацій та забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури.

Згідно з оприлюдненим графіком, в селі Василівка електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 19:00 години. Тимчасові обмеження торкнуться вул. Березнева — 11/В

У селі Попасне відключення триватимуть у той самий період — з 08:00 до 19:00 години. Без електроенергії залишаться окремі будинки на вулицях:

Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

Садова — 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

У селі Дніпровське ремонтні роботи заплановані з 09:00 до 17:00. На час їх проведення електропостачання буде призупинене на вулицях:

Нова — 1

Центральна — 15А, 19

Найбільший обсяг планових робіт енергетики проведуть у Королівка. Тут відключення електроенергії триватимуть з 08:00 до 19:00 години та охоплять десятки житлових будинків на різних вулицях населеного пункті.

Саме цей населений пункт стане одним із найбільш масштабних за кількістю адрес, які потраплять під тимчасові обмеження електропостачання. знеструмлення будуть тривати за такими адресами:

Активна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29

Кримська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Пушкіна — 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7/А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32/А, 37.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"



Джерело: Губиниська територіальна громада.

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