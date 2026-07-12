Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для побутових споживачів за останні чотири з половиною роки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області офіційно набуло чинності після рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради про оновлення вартості централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів КП «Дніпроводоканал», передає Politeka.

Нові розцінки почали діяти з 1 липня 2026 року.

Для підприємств, які працюють у сфері водопостачання й водовідведення, кубометр води коштує 18,44 гривні без ПДВ або 22,13 гривні з урахуванням податку. Послуга водовідведення встановлена на рівні 14,75 гривні без ПДВ, або 17,70 гривні з ПДВ. Загальна сума становить 39,83 гривні за обидві послуги.

Для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів затвердили окремі розцінки. Водопостачання обійдеться у 47,10 гривні за кубометр із ПДВ, водовідведення — 34,82 гривні. Підсумкова вартість становить 81,92 гривні за кубометр.

У комунальному підприємстві пояснили, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало першим для побутових споживачів за останні чотири з половиною роки. Перегляд пов'язують зі зростанням витрат на електроенергію, пальне, оплату праці, аварійні ремонти, реагенти, закупівлю води та інші складові, необхідні для стабільної роботи системи.

Жителям рекомендують врахувати оновлені суми під час планування сімейних витрат і своєчасно оплачувати отримані послуги. Також фахівці радять встановлювати індивідуальні лічильники, щоб сплачувати лише за фактичне споживання та контролювати власні витрати.

Повний текст рішення оприлюднений на офіційному ресурсі Дніпровської міської ради. Документ містить детальні розрахунки й порядок застосування нових тарифів.

Джерело: Дніпроводоканал

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