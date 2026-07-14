Нова система оплати проїзду в Рівненській області покликана зробити розрахунки прозорішими та забезпечити повний електронний облік перевезень.

Із 1 серпня запрацює нова система оплати проїзду в Рівненській області, яка передбачає повну відмову від готівкових розрахунків безпосередньо у міському транспорті Рівного та Квасилова, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення підтримав виконавчий комітет міської ради. Після набуття чинності нововведень пасажири більше не зможуть розраховуватися готівкою в автобусах і тролейбусах.

Натомість охочим запропонують кілька варіантів безготівкової оплати. Тим, хто не користується банківськими картками чи мобільними сервісами, буде доступне придбання паперового квитка через спеціальні термінали. Після покупки його необхідно обов’язково валідувати під час поїздки.

За інформацією міської влади, уже встановлено 160 терміналів оператора електронного квитка. Найближчим часом планують змонтувати ще десять пристроїв біля автовокзалу, залізничної станції, автостанції «Чайка», ринку, а також на найбільш завантажених зупинках. Окремий пункт продажу облаштують у Квасилові.

У мерії зазначають, що нова система оплати проїзду в Рівненській області покликана зробити розрахунки прозорішими та забезпечити повний електронний облік перевезень. Одночасно оновлять порядок контролю й перевірки оплачених поїздок.

Місцева влада закликає жителів завчасно ознайомитися з новими правилами, щоб після запуску змін уникнути незручностей під час користування громадським транспортом.

Очікується, що новий формат розрахунків допоможе спростити користування громадським транспортом для більшості пасажирів.

Перші тижні після запровадження нових правил стануть адаптаційним періодом для жителів громади.

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