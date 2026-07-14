Графіки відключення світла у Миколаївській області на 15 липня дозволить енергетикам перевірити стан обладнанняы виконати важливі роботи.

Українцям розкрили, якими будуть графіки відключення світла, що триватимуть у Миколаївській області на 15 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 15 липня дозволить енергетикам перевірити стан обладнання, замінити зношені елементи мережі та усунути потенційні несправності. У результаті це має підвищити надійність електропостачання, мінімізувати ризик аварійних відключень та забезпечити безперебійну роботу електромереж у подальшому.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 15 липня ремонтні бригади працюватимуть у селищі Бобрик. Тут з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Загребельного — 10, 11, 12, 15

Молодіжна — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 32, 34, 37, 38

Робітнича — 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 15 липня також стосуватимуться села Острогірське. Тут ремонтні роботи заплановані з 08:00 до 17:00, а без електроенергії тимчасово залишаться мешканці адрес:

Балкова — 1, 2, 3, 4, 6

Миру — 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 34А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61Б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 27Б, 28, 29, 33

Чумацька — 1, 3, 4, 5, 6

З 08:00 до 17:00 години не буде електрики в селі Федорівка, знеструмлять наступні вулиці:

Миру — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 55

Молодіжна — 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 38, 39, 58

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

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