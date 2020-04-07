Українці мають непоганий шанс на оскарження штрафів в умовах карантину

Про це пише Politeka.net.

Як повідомили в МВС, з початку карантину в Україні було укладено майже 4 тисячі адмінпротоколів за порушення обмежувальних заходів.

Більше того, правоохоронці склали 182 протоколи за порушення режиму самоізоляції, і в даний момент поліція розслідує 46 кримінальних проваджень.

"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3 тисячі 922 адміністративних протоколи. Всі вони стосувалися порушення правил карантину людей, а 182 з них - за порушення режиму самоізоляції", - сказано в повідомленні силового відомства.

Як розповів відомий юрист Едуард Багіров, в українців є шанс оскаржити штраф, виписаний на карантині.

У коментарі журналісту Андрію Павловському адвокат заявив, що українцям потрібно фіксувати в протоколі свою незгоду з діями правоохоронців і оскаржувати його в суді.

Едуард Багіров також виділив ключові дії для оскарження протоколу про порушення карантину:

сфотографувати посвідчення поліцейського, який складає протокол;

під своїм підписом необхідно написати: "Я не згоден, буду оскаржувати";

сфотографувати протокол, щоб бути впевненим, що в нього через якийсь час правоохоронці нічого не допишуть.

За словами експерта, якщо українці виконають ці пункти, то шанси на вдалий вердикт у суді зростуть до 30-40%.

Варто відзначити, що з 6 квітня був посилений карантин в Україні. Тепер громадянам доведеться завжди носити з собою документи, а за відсутність маски/респіратора в громадському місці потрібно заплатити штраф від 17 тисяч гривень.

В уряді також уточнили, що церкви на період карантину не закриваються, але масові та релігійні заходи заборонені.

Дотримання заходів карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС і Нацгвардія. Також у роз'ясненнях підкреслили, що ходити по вулиці разом можуть не більше двох осіб. Виняток становлять випадки супроводу дітей незалежно від їх кількості. Українці у віці 60 років і старше поки повинні сидіти вдома.

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