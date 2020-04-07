Одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Росії, лідер ЛДПР Володимир Жириновський озвучив новий фейк

Так, скандальний депутат заявив, що про те, що такої нації, як українці, нібито ніколи не існувало.

Своїми неадекватними роздумами політик поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1. Незмінними телеведучими цієї пропагандистської телепередачі є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

В його уяві - це росіяни, яких радянська влада насильно змусив вивчити чужу мову.

"Пожежу в Україні підпалили більшовики! Бо насильно йшла українізація російського населення! Ніяких українців немає! Це росіяни, яких змусили вивчити чужу мову! Не треба нам тут уникати відповідальності. Якщо б ми насильно росіян не робили українцями... Вони мстять нам сьогодні, вони - росіяни, але режим такий, що вони бояться сказати, що вони росіяни!", - у своїй істеричній манері заявив Жириновський.

Далі Жириновський зайшов у своїх неадекватних фантазіях ще далі і заявив, що у часи СРСР мільйони людей нібито не брали на роботу, якщо вони не проходили спеціальні курси українізації під назвою "Українство".

"Це зробила Москва, більшовики тут сиділи, Сталін, і сама Компартія України! Ніяких українців не було ніколи! Це були західні області Російської імперії! Це все підготовлено австрійським генштабом, у Відні підготовлено! Грушевський у Відні писав цей підручник штучний української мови!" - він довершив свою божевільну мова.

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