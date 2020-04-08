В мережі відреагували на масове порушення карантину житомирськими парафіянами

Як передає Politeka.net, випадок стався 7 квітня. Безліч людей зібралися біля храму на свято Благовіщення, незважаючи на карантин.

Такі викликали гарячі обговорення в мережі.

Більшість українців такий безвідповідальний вчинок співгромадян привів в люті.



"Палицями по ногах, як в Індії, якщо не розуміють. А як ще втовкмачити, що через таких і ми будемо сидіти до осені", "І коли вони захворіють, нехай моляться, а не викликають швидку. Боже, врозуми цих людей ти все бачить все можеш", "занурити Всіх і ізолювати від усіх мінімум на 28 днів і притягнути до відповідальності", "Не сидять вдома, заражають один одного, а потім президент поганий. Малий штраф. Потрібно підняти до 50 000. Може будуть сидіти вдома.", "Так нехай церква їх лікує", "Чому не штрафують священиків? Це вони винні", - писали обурені українці.

Але були й ті, які запевняли, що для вірян церква незамінна, особливо в такий час.

"Ні при одній хворобі ніколи не закривали церкву. І ходити або не ходити це справа кожного. Віруюча людина не може жити без церкви так як і без хліба", "А на кого людям ще сподіватися?", " Молитва вдома то добре, але в храмі велика ефективність", - висловилися українці.





Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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