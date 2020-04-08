Італійський патологоанатом розповів про подробиці лікування вірусу з Уханя і закликав людей дотримуватися карантину

Як передає Politeka.net, його слова опублікувала українська журналістка в Італії Маріанна Сороневич на своїй сторінці в Facebook.



На скарги в стилі: "Я не можу сидіти вдома 40 днів..." він відповів просто:

"Не хвилюйтеся, лікарі введуть вам у горлянку трубку, подібну до тієї, якої ви поливаєте город, а потім проштовхнуть її по трахеї вниз. Вам будуть продувати легкі протягом 15 днів, а ви будете нерухомо лежати в ліжку. Самотній! Під легкою анестезією, з пневмонією і лихоманкою в 39 градусів".

Також лікар розкрив страхітливі процедури, які доведеться пережити хворим.

"Вам будуть брати кров не тільки з вен, але і з артерій, а вони розташовані набагато глибше і їх важче знайти. Ви будете ходити по-великому під себе або, якщо встигнете, то судно. Вам будуть вставляти катетер в сечовий міхур", - зазначив він.

За словами лікаря, після довгого перебування лежачому стані у хворих з'являються пролежні, і запальні процеси принесуть нестерпні страждання.

"У гіршому випадку, ви можете заразитися якимись стійкими бактеріями, але це неважливо – вам всього 20 років, у вас є вся життя для лікування. Приємної прогулянки!" – зазначив лікар.

Але найсумніше те, що таке вас може очікувати тільки в тому випадку, якщо вам пощастило бути підключеним до апарату ШВЛ. В іншому випадку хворих чекає зовсім інша доля.

"Якщо ви живете в Україні, а не в Італії, Іспанії чи Німеччині, в більшості випадків вас мине подібна доля, тому що апаратів штучної вентиляції легенів просто на всіх не вистачить... Ви погаснете в ліжку свого будинку", – сказав він.

Такий розповідь патологоанатом змусив українців замислитися:

"Думаю краще сидіти вдома, а не тинятися", "Хороший мотиватор для тих, хто не хоче

дотримуватися карантин", "Може тільки так безвідповідальні люди зупиняться і будуть дотримуватися правил карантину!", - писали в мережі.

Зазначимо, що карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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