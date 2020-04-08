Юрист з Одеси Назар Ужвій закатав гучну істерику через те, що його не хотіли впускати в магазин без захисної маски
Як передає Politeka.net, відповідний запис він опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, такий вчинок працівників супермаркету "Сільпо", нібито обмежував його права як людини.
"Є закон, який визначає права людини. Ви підкоряєтеся постановою Кабміну. Для вас уряд це ваш Бог? Чинімо по совісті", - звернувся він до охоронців.
Після цього на місце прибули правоохоронці, яким все ж вдалося врегулювати цей інцидент. Так, попри нарікання охорони магазину, адвокат все ж увійшов в супермаркет без маски і, не купивши нічого, покинув його.
Варто відзначити, що такий вчинок юриста користувачі мережі не оцінили.
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"Назар, Ви "умовно" здорова людина. І пройшовши по магазину може вже і не здоровий. З цього маску все таки потрібно одягати в громадському місці...", "не раз вже отримував по морді, діяч", "Просто шоу. Цікаво зняти подібне шоу в Китаї або Італії. Посміялися б.", - писали в коментарях.
Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил, зокрема і те, що в супермаркети потрібно парафії в захисних масках, щоб уберегти себе і оточуючих.
Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.
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