Юрист з Одеси Назар Ужвій закатав гучну істерику через те, що його не хотіли впускати в магазин без захисної маски



Як передає Politeka.net, відповідний запис він опублікував на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, такий вчинок працівників супермаркету "Сільпо", нібито обмежував його права як людини.

"Є закон, який визначає права людини. Ви підкоряєтеся постановою Кабміну. Для вас уряд це ваш Бог? Чинімо по совісті", - звернувся він до охоронців.

Після цього на місце прибули правоохоронці, яким все ж вдалося врегулювати цей інцидент. Так, попри нарікання охорони магазину, адвокат все ж увійшов в супермаркет без маски і, не купивши нічого, покинув його.

Варто відзначити, що такий вчинок юриста користувачі мережі не оцінили.

"Назар, Ви "умовно" здорова людина. І пройшовши по магазину може вже і не здоровий. З цього маску все таки потрібно одягати в громадському місці...", "не раз вже отримував по морді, діяч", "Просто шоу. Цікаво зняти подібне шоу в Китаї або Італії. Посміялися б.", - писали в коментарях.

Под карантином | Маски-Шоу в Сильпо | Можно ли в магазин без маски? Невежественный народ заслуживает рабского существования. Нам, украинцам, свойственно разбираться во всём и не знать ничего. Например, ходящие в масках, верят что без масок нельзя ходит. Есть закон, в котором так написано. Однако, вся фишка года заключаются в том, что никаких ограничений Прав Человека не предусмотрено в «чрезвычайной ситуации», которую ввели постановлением Кабинета Министров Украины. Закон - это акт Парламента, и только! ст. 92 Конституции Украины: часть 1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАКОНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА. Заболеваемость атипичной пневмонией в провинции Ухань, что в Китае, и основанная на ней смертность составляет 0.04-0.12% от всех респираторных поражений биологического организма Человека. При этом от гриппа, обычного гриппа, показатель смертности 1%. Самих штаммов «короновируса» никто никогда не видел и не обнаруживал, а исследуют только генетических материал из бронхов, проще говоря мокроты и отхаркивающую слизь, то есть лисозомы после отработки лимфатической системы. Чую манипуляцию! Ох, какую афёру!.... город Одесса, 05 апреля 2020 год, магазин Сильпо, Французский бульвар, 16. Вокруг все в масках. Похоже не гетто. Gepostet von Nazar Uzhvii am Samstag, 4. April 2020

Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил, зокрема і те, що в супермаркети потрібно парафії в захисних масках, щоб уберегти себе і оточуючих.



Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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