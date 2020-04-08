Те, що відбувається в Україні він вважає катастрофою

Кінорежисер Емір Кустуріца закликав Росії захистити "росіян" в Україні

Таку заяву він зробив російським ЗМІ.

За його словами, "в Україні відбувається така ж катастрофа, як і Югославії"

"На жаль, Україна зараз йде по тому ж шляху, що і Югославія колись. І мені дуже шкода, що це так. Зараз відбувається така ж катастрофа. Я вважаю, що Росія повинна захистити росіян, які живуть в Україні", - заявив він.

Крім того, режисер впевнений, що Ялта - це російське місто.



"Я знаю Ялту по тому договору, який там був зроблений після Другої Світової війни. Знаю, що в Ялті дуже гарна погода, що тут дуже гарні дівчата. Все, що тут, цікаво для мене, тому що ви теж частина Російської Федерації", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що російський композитор Ігор Крутой назвав росіян та українців братніми народами, а війну - штучною спробою посварити два народи.

А от радянський і російський актор Олег Басилашвілі вважає, що причина конфлікту в Криму і на Донбасі полягає в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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