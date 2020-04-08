Українська журналістка Ольга Пирогова дорікнула співвітчизників, розповівши, як дотримуються карантин в Італії.

Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася враженнями на своїй сторінці в Facebook.

Зараз Ольга Пирогова живе в Італії. У своєму пості журналістка пожурила українців, які скаржаться на обмеження з-за карантину. За її словами, під час епідемії кожен італієць намагається зайвий раз не виходити на вулицю, особливо в її місті, де смертність збільшилася в чотири рази.

«Мені так цікаво спостерігати за стражданнями українців, які не хочуть миритися з новими умовами карантину. Спостерігати з маленького містечка на півночі Італії, де смертність в березні 2020-го зросла в 4 рази. Тут навіть дитина знає, що треба сидіти вдома», - підкреслила автор.

Журналістка зазначила, що з 9 березня постійно сиділа в ізоляції і лише днями другий раз вибралася з дому, щоб сходити в супермаркет. За її словами, стоячи в чергах, італійці дотримують дистанцію в один метр.

При цьому в Італії дотримуються строгих обмежень. Вийти на вулицю можна тільки в рукавичках, масці і при наявності документа. Без них відразу штрафують:

"При собі потрібно мати документ і автосертификат про те, що ти йдеш за покупками (в аптеку/на роботу) з пункту А в пункт Б. Будь-яке відхилення від курсу - штраф 400 євро".

Ольга Пирогова підкреслила, що кожен італієць залишається вдома не з-за карантину, а щоб вберегти оточуючих, в тому числі своїх рідних, літніх людей та медиків, які борються проти китайського вірусу. Адже чим більше людей будуть сидіти по домівках, тим швидше пройде епідемія.

Нагадаємо, через два тижні: у Моз назвали нові терміни закінчення карантину, "якщо ми не будемо...".

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