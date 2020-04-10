Не все так просто

Жителям України пропонують чималу надбавку до зарплати, але розплачуватися доведеться субсидіями

Як повідомляє Politeka.net, такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

Суть в тому, щоб на час карантину частково звільнити від податку на доходи фізичних осіб працюючих громадян, які отримують до 7 тисяч гривень. Якщо законопроект приймуть, їм не доведеться виплачувати податок з перших 4 тисяч.

Наразі в бюджет потрібно віддавати 18% зарплати, від 7 тисяч сума податку становить 1260 гривень. Якщо ж не брати до уваги перші 4 тисячі - всього 540 гривень. По суті, громадянам збираються додатково залишати до 720 гривень на руки, щоб допомогти протриматися під час карантину. Відзначається, що на ці гроші можна купити маски, рукавички, ліки та інші засоби захисту.

Згідно зі статистикою, зарплату до 7 тисяч гривень в Україні отримують 40,5% офіційно працевлаштованих. Всім іншим надбавка не годиться.

Отримувати більше грошей на руки завжди приємно, але від податків залежить дуже багато. Це зарплати бюджетників, витрати на медицину, соціальна підтримка, будівництво доріг, робота комунальних підприємств і так далі. У пояснювальній записці автор запропонував компенсувати втрату податків, урізавши субсидії і провівши секвестр вже прийнятих бюджетів.

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